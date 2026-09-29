Cựu viện trưởng khai 'biến' người thường thành 'mất khả năng điều khiển hành vi'

Sáng 29/9, phiên tòa xét xử "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh cùng 64 bị cáo trong vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, ông Ngô Văn Vinh là giám định viên tâm thần, từng giữ chức Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương. Đến tháng 6/2023, ông Vinh nghỉ hưu theo chế độ.

Bản thân bị cáo Vinh là bác sĩ có năng lực, kinh nghiệm và biết rõ các đối tượng Đặng Ngọc Khải, Mai Thị Huyền, Vũ Ngọc Trung, Vũ Mạnh Dũng, Tạ Văn Hải, Nguyễn Thị Thủy không bị bệnh tâm thần dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, do đã nhận 90 triệu đồng từ bị cáo Trần Văn Trường (cựu phó viện trưởng) nên ông Vinh đã thống nhất với các thành viên trong hội đồng giám định để kết luận cho các đối tượng trên bị "mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi" không đúng thực trạng bệnh.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương thừa nhận: “Bị cáo vi phạm pháp luật rất rõ rồi". Ông Vinh trình bày đã có 30 năm hoạt động trong nghề giám định; trong vụ án này, bị cáo đã cầm tiền để giám định sai cho nhiều trường hợp.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Theo lời khai của bị cáo Vinh, cơ bản các bệnh nhân đều có những triệu chứng như ảo thanh, rối loạn cảm xúc, hoang tưởng chưa rõ nét. Tuy nhiên, trong quá trình giám định, các bị cáo làm nặng thêm những triệu chứng này để bệnh nhân được đánh giá là “mất khả năng điều khiển hành vi” tại thời điểm giám định.

Theo ông Vinh, các bị cáo không bàn bạc trước mà đều tự ý làm tăng mức độ các triệu chứng của bệnh nhân.

“Bị cáo được bị cáo Trường chia 65 triệu đồng khi giám định sai 5 vụ. Ngoài ra bị cáo còn nhận 25 triệu đồng để 2 lần giám định cho đối tượng tên Hải”, lời khai của ông Vinh.

"Ít khi chống lại ý chí thủ trưởng"

Trong vụ án này, bị cáo Lê Ngọc Hà (cựu Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Viện pháp y tâm thần Trung ương) bị cáo buộc đã có hành vi sai phạm như sau:

Quá trình theo dõi giám định, bị cáo biết Nguyễn Thị Lanh, Mai Đức Thịnh, Trần Thị Hương, Nguyễn Đăng Duy Anh, Vũ Thị Kim Quỳnh, Lê Thị Hiếu, Đỗ Thị Loan, Trần Thái Hoàng, Bùi Văn Dén, Vũ Hoa Vinh, Vũ Thị Thanh Hòa không có bệnh tâm thần dẫn đến mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, do được Trần Văn Trường chia cho 295 triệu đồng, Hà đã thống nhất cùng các thành viên khác trong hội đồng giám định kết luận cho các đối tượng trên bị "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi" để được đi chữa bệnh bắt buộc.

Tại tòa, bị cáo Hà thừa nhận biết nội dung giám định sai nhưng vẫn ký. Sau khi giám định, bị cáo được ông Trường gọi sang cho tiền. “Ở cơ quan, ít khi bị cáo chống lại ý chí của thủ trưởng. Bị cáo biết là làm sai, nhưng làm sai xong sẽ có tiền”, lời khai của bị cáo Hà.

Tại tòa, bị cáo Dương Văn Lương (cựu Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) cũng thừa nhận việc được ông Trường cho hơn 200 triệu đồng để thống nhất với thành viên khác trong hội đồng giám định, kết luận cho các đối tượng được đưa đến giám định là "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi". Việc này nhằm để họ được đi chữa bệnh bắt buộc.

Về phần mình, bị cáo Trần Văn Trường thừa nhận toàn bộ cáo trạng, nhận thức rằng mình có mặt tại phiên tòa hôm nay là do hành vi phạm tội đã gây ra.