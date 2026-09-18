Cựu Viện trưởng 'bán' giấy tâm thần bị phạt 19 năm 6 tháng tù

Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng (SN 1961, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) bị tòa tuyên phạt 17 năm tù về tội nhận hối lộ, tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 1 năm tù về tội môi giới hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Bùi Thế Hùng bị tòa tuyên phạt 19 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Văn Hùng (SN 1971, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) bị phạt mức án 18 năm tù, bị cáo Trần Văn Thành (nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên) mức án 4 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

Bùi Thế Hùng cùng các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo nguyên là Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1965) bị tuyên phạt mức án 9 năm tù về tội nhận hối lộ, 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội là 9 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Tý (SN 1960) mức án 3 năm tù về tội nhận hối lộ, 1 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng mức hình phạt chung cho 2 tội là 4 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo nguyên là các trưởng khoa, phó khoa tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và những người nhận, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ bị phạt mức án từ 1 năm tù đến 15 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Đỗ Hồng Việt bị tuyên phạt 2 năm tù về tội môi giới hối lộ nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm kể từ ngày tuyên án.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai xác định, từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2024, các bị cáo Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng đều đang là Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trần Văn Thành, nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên khi đó đã cùng các đồng phạm đã ban hành 26 kết luận giám định tâm thần cùng 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật. Đồng thời chuyển khoa điều trị cho 1 đối tượng điều trị bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định với số tiền đưa và nhận hối lộ (tùy từng bị cáo), từ 20 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng.