'Cửu vạn' ma túy xuyên biên giới bị bắt

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào rạng sáng 16/11 tại khu vực Patong, đảo Phuket của Thái Lan, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 36 người bị thương. Đến nay, chưa có thông tin về công dân Việt Nam trong số các nạn nhân của vụ hỏa hoạn.