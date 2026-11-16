'Cửu vạn' ma túy xuyên biên giới bị bắt
Quá trình phối hợp TTKS trên tuyến biên giới thuộc địa bàn thôn Thanh Hòa (xã Lìa, tỉnh Quảng Trị), chiều 13-11, Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Trị) chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an xã Lìa và Đồn Biên phòng Thanh (BĐBP tỉnh Quảng Trị) bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 6.000 viên nén nghi là ma túy hồng phiến.
Đấu tranh bước đầu, đối tượng khai tên là Thạo A Chông (20 tuổi, trú huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào), được một người Lào thuê vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam để giao tại địa bàn xã Lìa. Lực lượng Công an đã tạm giữ đối tượng, tang vật và phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cuu-van-ma-tuy-xuyen-bien-gioi-bi-bat-post361075.html