Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị truy tố tội nhận hối lộ

Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Mã Hưng Thụy bị truy tố tội nhận hối lộ. Ảnh: scio.gov.cn/China Daily

Tờ China Daily dẫn thông báo cho biết các công tố viên tại thành phố Nghi Xương thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc gần đây đã chuyển hồ sơ vụ án lên Tòa án Nhân dân trung cấp Nghi Xương sau khi Ủy ban Giám sát quốc gia hoàn tất điều tra.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra lệnh bắt giữ ông Mã với cáo buộc nhận hối lộ, đồng thời chỉ định Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nghi Xương phụ trách truy tố.

Các công tố viên cáo buộc ông Mã đã lợi dụng những chức vụ từng đảm nhiệm, bao gồm các vị trí cấp cao tại Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch tỉnh Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Thâm Quyến và Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, cùng với tầm ảnh hưởng từ thẩm quyền và địa vị của mình để trục lợi cho người khác nhằm đổi lấy những khoản hối lộ có giá trị đặc biệt lớn.

Các cơ quan chức năng cho biết, ông Mã đã giúp người thân mua bất động sản với giá thấp hơn thị trường, có những giao dịch không phù hợp liên quan đến tình dục, quyền lực và tiền bạc, đồng thời để các thành viên gia đình lợi dụng ảnh hưởng của mình nhằm thu lợi tài chính lớn.

Ông Mã, 67 tuổi, quê tỉnh Sơn Đông, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 1/1988 và bắt đầu sự nghiệp vào tháng 3 cùng năm. Có chuyên môn về kỹ thuật hàng không vũ trụ, ông Mã từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong lĩnh vực này.

Trong giai đoạn 1996 - 2013, ông Mã từng giữ chức Phó Hiệu trưởng Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, đồng thời đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Học viện Công nghệ vũ trụ Trung Quốc và Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc.

Năm 2013, ông chuyển sang đảm nhiệm các vị trí cấp cao trong chính phủ, bao gồm Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc, Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Trung Quốc và Giám đốc cơ quan Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp quốc phòng.

Đến tháng 11/2013, ông Mã chuyển sang công tác lãnh đạo tại tỉnh Quảng Đông, lần lượt giữ các chức vụ Trưởng ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh ủy Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Thâm Quyến và Chủ tịch tỉnh Quảng Đông.

Cuối năm 2021, ông Mã được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Sau khi rời cương vị này vào tháng 7/2025, ông giữ chức Phó Trưởng ban chỉ đạo công tác nông thôn thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tháng 4/2026, ông Mã bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và luật pháp quốc gia. Đến tháng 7 cùng năm, ông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách chức khỏi các vị trí công tác.