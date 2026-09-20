Cựu tuyển thủ Anh gặp sự cố khó tin ở Thái Lan

Townsend gặp sự cố ở Thái Lan.

Ở trận đấu giữa PT Prachuap và Pattani tại vòng 3 Thai League 1 diễn ra hôm 19/9, Townsend gặp sự cố ngoài ý muốn. Trong lúc các cầu thủ đang khởi động, một người điều khiển xe lu bất ngờ lái phương tiện này vào khu vực thi đấu.

Chiếc xe sau đó va vào Townsend, khiến chân trái của cầu thủ 35 tuổi mắc kẹt dưới bánh xe. Tình huống diễn ra trong tích tắc và khiến những người có mặt trên sân không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, Townsend may mắn thoát khỏi sự cố mà không gặp hậu quả nghiêm trọng.

Townsend gặp sự cố khó tin ở Thái Lan.

Cựu cầu thủ Tottenham và tuyển Anh không có tên trong đội hình xuất phát của Prachuap ở trận đấu này. Dù vậy, anh vẫn được tung vào sân trong thời gian bù giờ của hiệp hai, khi đội nhà đang dẫn trước Pattani 3-0. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Sau trận, Townsend chủ động trấn an người hâm mộ thông qua Instagram. Anh đăng tải một số đoạn video liên quan đến sự cố và hài hước viết: "Chỉ là một ngày bình thường khác ở bóng đá Thái Lan (anh ấy vẫn ổn!)".

Townsend chưa công bố cụ thể tình trạng thể chất sau vụ việc. Tuy nhiên, việc anh vẫn có thể vào sân thi đấu cùng những chia sẻ đầy hài hước trên mạng xã hội cho thấy cầu thủ 35 tuổi dường như không gặp vấn đề đáng lo ngại sau pha va chạm hy hữu.

Townsend gia nhập PT Prachuap vào mùa hè vừa qua, nâng tổng số CLB mà tiền vệ này từng thi đấu lên con số 17. Cựu tuyển thủ Anh vốn không xa lạ với người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Mùa trước, Townsend khoác áo Kanchanaburi Power và từng gây chú ý khi phải dùng một chiếc tất để lau người sau trận đấu vì điều kiện phòng tắm không đảm bảo.

Townsend từng thi đấu tại Premier League đến năm 2024 và có 13 lần khoác áo đội tuyển Anh. Anh cũng nổi tiếng với chế độ ăn khác thường, từng chia sẻ niềm vui khi có thể thưởng thức chân gà ngay sau khi đặt chân tới Thái Lan.

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