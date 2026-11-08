Cựu tuyển thủ Anh Conor Coady giải nghệ ở tuổi 33

Ngày 6/11, Conor Coady thông báo giải nghệ ở tuổi 33 thông qua một video đăng trên Instagram. Quyết định khép lại hành trình 15 năm thi đấu chuyên nghiệp của trung vệ người Anh từng khoác áo tám câu lạc bộ và có hơn 500 lần ra sân khiến các cổ động viên bùi ngùi.

Trong lời chia sẻ, Coady nhìn lại hành trình từ một cậu bé yêu bóng đá đến khi được thi đấu ở những sân vận động lớn, đại diện cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Anh viết lời cảm ơn tới những người đã đồng hành, đồng thời cho biết bóng đá luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời mình.

Coady khép lại sự nghiệp với 503 lần ra sân, hai lần thăng hạng, một lần tham dự World Cup và một lần góp mặt tại EURO cùng đội tuyển Anh. Ảnh: The Sun

Coady trưởng thành từ lò đào tạo Liverpool và có hai lần ra sân cho đội một trong mùa giải 2012/13. Sau đó, anh lần lượt thi đấu cho Sheffield United, Huddersfield Town trước khi gia nhập Wolverhampton Wanderers năm 2015.

Wolves là nơi đánh dấu giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của trung vệ này. Ban đầu được sử dụng ở vị trí tiền vệ, Coady sau đó chuyển xuống đá trung vệ và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình. Anh góp công giúp đội bóng vô địch Championship mùa 2017/18, giành quyền thăng hạng Ngoại hạng Anh.

Sau khi Wolves trở lại giải đấu cao nhất nước Anh, Coady được trao băng đội trưởng và cùng đội bóng giành vị trí thứ bảy tại Ngoại hạng Anh, vào bán kết Cúp FA cũng như giành quyền tham dự Europa League. Anh gắn bó với Wolves trong tám năm, trở thành một trong những cầu thủ được người hâm mộ đội bóng yêu mến.

Coady chính thức giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 33. Ảnh: The Sun

Phong độ tại câu lạc bộ giúp Coady được triệu tập vào đội tuyển Anh năm 2020. Anh có trận ra mắt trong cuộc đối đầu với Đan Mạch tại Nations League, sau đó ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển trong trận giao hữu thắng Xứ Wales 3-0. Tổng cộng, trung vệ này có 10 lần khoác áo tuyển Anh và ghi một bàn thắng.

Coady cũng nằm trong đội hình Anh giành ngôi á quân EURO 2020 và tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Dù không phải lúc nào cũng giữ vị trí đá chính, anh được đánh giá cao nhờ tinh thần thi đấu và vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ.

Sau khi rời Wolves năm 2023, Coady lần lượt thi đấu cho Leicester City, Everton và Wrexham, đồng thời có thời gian được cho Charlton Athletic mượn. Anh rời Wrexham vào cuối tháng 8/2026 sau khi hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Trận đấu cuối cùng của anh diễn ra trong màu áo Charlton hồi tháng 5.

Trong thông điệp chia tay, Coady thừa nhận những năm gần đây không dễ dàng khi cơ hội thi đấu ngày càng ít. Việc không được ra sân thường xuyên là điều khiến anh trăn trở, bởi bản thân luôn mong muốn được tiếp tục chơi bóng.

Ở tuổi 33, Coady khép lại sự nghiệp với 503 lần ra sân, hai lần thăng hạng, một lần tham dự World Cup và một lần góp mặt tại EURO cùng đội tuyển Anh. Anh rời sân cỏ chuyên nghiệp sau khi đã trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ trong bóng đá Anh.