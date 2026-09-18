Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc lĩnh án 18 năm tù

Bị cáo Lê Văn Mót tại phiên xét xử. Ảnh: TG

Ngày 18/9, sau một tuần nghị án, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang tuyên phạt Lê Văn Mót, cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc), 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (đồng phạm) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm 2018 đến 2023, Lê Văn Mót lợi dụng vị trí công tác, các mối quan hệ và uy tín cá nhân để đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc mua bán, làm giấy tờ đất tại Phú Quốc, qua đó tạo lòng tin để các bị hại giao tiền.

Nguyễn Thị Hằng tham gia nhận tiền, ký một số hợp đồng, thực hiện các giao dịch theo hướng dẫn của Mót và chuyển tiền theo yêu cầu.

Cơ quan tố tụng xác định, hai bị cáo đã cùng thực hiện các thủ đoạn gian dối, khiến nhiều bị hại tin tưởng giao tiền. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của các bị hại được xác định hơn 67,7 tỷ đồng.

Phiên tòa ngày 18/9.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, các tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa cho thấy Mót là người giữ vai trò chính trong việc đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu đất, tạo lòng tin đối với các bị hại.

Với vị trí từng là Trưởng Công an TP Phú Quốc, Mót có uy tín nhất định, từ đó khiến các bị hại tin tưởng hơn vào những thông tin mà bị cáo đưa ra.

HĐXX cũng cho rằng, các bị cáo biết hoặc phải biết những khu đất được giới thiệu là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý và không đủ điều kiện để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù vậy, các bị cáo vẫn đưa ra thông tin không đúng sự thật, nhận tiền và thực hiện các giao dịch liên quan.

Đối với Nguyễn Thị Hằng, HĐXX xác định, bị cáo tham gia tích cực vào quá trình phạm tội, trực tiếp nhận và chuyển tiền theo chỉ đạo của Mót. Dòng tiền sau khi được chuyển vào tài khoản của Hằng tiếp tục được chuyển cho Mót hoặc các tài khoản khác theo yêu cầu.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng bị tuyên phạt 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Một phần số tiền Hằng có được từ hành vi phạm tội đã được sử dụng vào các giao dịch, mua sắm bất động sản và chuyển cho người thân. Việc thực hiện các giao dịch này được xem xét trong quá trình đánh giá hành vi rửa tiền của Hằng.

Đối với Lê Văn Mót, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, như quá trình công tác có thành tích, cũng như một số tình tiết được quy định tại Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, số tiền chiếm đoạt rất lớn, nhiều bị hại và đến nay thiệt hại chưa được khắc phục đầy đủ nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Mót 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối với Nguyễn Thị Hằng, HĐXX tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 10 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt, bị cáo Hằng phải chấp hành 30 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX xác định Mót và Hằng cùng thực hiện hành vi phạm tội, cùng gây thiệt hại cho các bị hại nên phải có nghĩa vụ liên đới bồi thường.