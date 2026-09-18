Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót lãnh 18 năm tù

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng tại tòa. Ảnh: TẤN THÁI

Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo Lê Văn Mót, Nguyễn Thị Hằng có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại hơn 67 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2018 đến tháng 1-2023, bị can Lê Văn Mót (thời điểm đó là Đại tá, Trưởng Công an TP Phú Quốc) lợi dụng vị trí công tác và nắm rõ quy hoạch, quy định quản lý đất đai tại địa phương đã cấu kết với Hằng thực hiện các hành vi gian dối.

Dù biết rõ các diện tích đất tại Phú Quốc thuộc quy hoạch đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ do Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý hoặc đất do Nhà nước quản lý không thể sang bán hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, Mót và Hằng vẫn đưa ra thông tin gian dối.

Cả hai tạo dựng niềm tin để các bị hại ký hợp đồng dịch vụ làm giấy tờ đất và mua bán đất. Qua 4 vụ việc, các bị can lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 67 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ nguồn tiền phạm tội mà có, Hằng chuyển khoản gần 21 tỷ đồng cho người thân và quen biết giữ giùm, nộp tiền mua bán bất động sản tại Phú Quốc và Hà Nội nhằm che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.