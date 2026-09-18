Cựu Trưởng Công an Phú Quốc lĩnh 18 năm tù vì lừa đảo hơn 67 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn năm 2018 - 2023, Lê Văn Mót lợi dụng vị trí công tác là Trưởng Công an TP. Phú Quốc, các mối quan hệ và uy tín cá nhân để đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc mua bán, làm giấy tờ đất tại Phú Quốc, qua đó tạo lòng tin để các bị hại giao tiền.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng tham gia nhận tiền, ký một số hợp đồng, thực hiện các giao dịch theo hướng dẫn của Mót và chuyển tiền theo yêu cầu. Cơ quan tố tụng xác định hai bị cáo đã cùng thực hiện các thủ đoạn gian dối, khiến nhiều bị hại tin tưởng giao tiền.

Một trong những trường hợp được HĐXX nêu là bà T.T.M.Tr., thông qua mối quan hệ quen biết với Mót, bà Tr. được giới thiệu việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc. Các bị cáo đưa ra thông tin về nguồn gốc, tình trạng pháp lý của đất không đúng sự thật với bà Tr., trong khi khu đất được xác định là đất rừng do Nhà nước quản lý, không có cơ sở để cấp giấy chứng nhận như cam kết.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng nghe tòa tuyên án. Ảnh: Nhật Huy.

Quá trình giao dịch kéo dài, bà Tr. nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản được cung cấp, tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Ở một số vụ việc khác, Mót được xác định, đã giới thiệu các khu đất cho người có nhu cầu đầu tư, đưa ra thông tin về nguồn gốc, quy hoạch, khả năng làm giấy tờ và giá trị đất nhằm tạo lòng tin. Sau khi nhận tiền, các bị cáo không thực hiện được các thủ tục như đã cam kết.

Theo HĐXX, tổng số tiền bị cáo Mót và Hằng chiếm đoạt của các bị hại được xác định hơn 67,7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Hằng thừa nhận hành vi lừa đảo, nhưng không đồng ý với cáo buộc về hành vi rửa tiền.

Trong khi đó, Lê Văn Mót không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng bản thân chỉ giới thiệu người làm giấy tờ đất và không trực tiếp nhận hoặc hưởng lợi từ số tiền của các bị hại.

Luật sư bào chữa cho Mót cho rằng, chưa đủ căn cứ chứng minh bị cáo có sự thống nhất ý chí với Hằng để chiếm đoạt tài sản. Phía bào chữa đề nghị HĐXX xem xét vai trò của từng bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ và cho rằng Mót không trực tiếp nhận tiền của một số bị hại.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, các tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa cho thấy Mót là người giữ vai trò chính trong việc đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu đất, tạo lòng tin đối với các bị hại. Với vị trí từng là Trưởng Công an TP. Phú Quốc, Mót có uy tín nhất định, từ đó khiến các bị hại tin tưởng hơn vào những thông tin mà bị cáo đưa ra.

HĐXX cũng cho rằng, các bị cáo biết hoặc phải biết những khu đất được giới thiệu là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý và không đủ điều kiện để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù vậy, các bị cáo vẫn đưa ra thông tin không đúng sự thật, nhận tiền và thực hiện các giao dịch liên quan.

Bị cáo Lê Văn Mót - cựu Trưởng Công an TP. Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc) bị tuyên 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối với Nguyễn Thị Hằng, HĐXX xác định, bị cáo tham gia tích cực vào quá trình phạm tội, trực tiếp nhận và chuyển tiền theo chỉ đạo của Mót. Dòng tiền sau khi được chuyển vào tài khoản của Hằng tiếp tục được chuyển cho Mót hoặc các tài khoản khác theo yêu cầu.

HĐXX đồng thời xác định, một phần số tiền Hằng có được từ hành vi phạm tội đã được sử dụng vào các giao dịch, mua sắm bất động sản và chuyển cho người thân. Việc thực hiện các giao dịch này được xem xét trong quá trình đánh giá hành vi rửa tiền của Hằng.

Đối với Lê Văn Mót, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, như quá trình công tác có thành tích, cũng như một số tình tiết được quy định tại Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, số tiền chiếm đoạt rất lớn, số bị hại nhiều và đến nay thiệt hại chưa được khắc phục đầy đủ nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Mót 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với Nguyễn Thị Hằng, HĐXX tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 10 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX xác định Mót và Hằng cùng thực hiện hành vi phạm tội, cùng gây thiệt hại cho các bị hại nên phải có nghĩa vụ liên đới bồi thường. Trong đó, số tiền liên quan đến bà Tr. được xác định hơn 21 tỷ đồng; một số khoản tiền khác cũng được HĐXX xác định trách nhiệm bồi thường theo từng vụ việc.

HĐXX cũng yêu cầu tiếp tục xử lý, kê biên và duy trì các biện pháp đối với tài sản liên quan nhằm bảo đảm thi hành án.

Đáng chú ý, trong quá trình xét xử, HĐXX nhận định ngoài số tiền hơn 67 tỷ đồng đã được làm rõ, còn có một số trường hợp khác gửi đơn tố cáo, phản ánh việc giao tiền cho các bị cáo để làm giấy tờ, mua bán đất. Do chưa đủ điều kiện làm rõ toàn bộ các khoản tiền và dòng tiền liên quan tại phiên toà này, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật nếu có căn cứ.