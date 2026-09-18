Cựu trưởng Công an Phú Quốc lĩnh 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sáng 18/9, sau nhiều ngày xét xử và nghị án đối với vụ án hình sự sơ thẩm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền của cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang) và đồng bọn, HĐXX Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án.

Bị cáo Lê Văn Mót bị tuyên mức án 18 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Mót (SN 1966, cư ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng (SN 1979, cư ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10 năm tù tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt bị cáo Hằng là 30 năm tù giam.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 67,7 tỷ đồng cho 4 bị hại.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2018 đến 1/2023, Lê Văn Mót nguyên là đại tá, điều tra viên cao cấp, Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, thành viên UBND TP Phú Quốc, thành viên Tổ Công tác đặc biệt của UBND tỉnh Kiên Giang nên nắm rõ quy định, chủ trương, quy hoạch về quản lý đất đai tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Thông qua mối quan hệ quen biết từ trước giữa Lê Văn Mót biết bà Trần Thị Mỹ Tr, các ông Lê Văn Th, Hồ Viết T, Thái Duy Ch, có nhu cầu mua đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân một cách hợp pháp đối với các thửa đất tọa lại tại đặc khu Phú Quốc.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng được cho là "em gái nuôi" cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc bị tuyên mức án 20 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 15 năm tù tội rửa tiền, tổng hình phạt 30 năm tù giam.

Đến giữa năm 2021, Mót liên kết với Nguyễn Thị Hằng (sinh sống bằng nghề mua bán đồ đồng là người trước đó từng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản), giới thiệu người này là "em gái nuôi" đứng ra ký hợp đồng nhận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhận tiền tổng số tiền 67,7 tỷ đồng của các bị hại.

HĐXX nhận định, Mót là người nắm rõ quy định, chủ trương, quy hoạch về quản lý đất đai tại Phú Quốc, biết rõ các thửa đất trên là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý không thể sang bán, không làm giấy chủ quyền cho cá nhân được nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối là các thửa đất sẽ đăng ký được quyền sử dụng, rồi nhận tiền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các người bị hại.

Ngoài ra, khi đo đạc phần đất của bà Trần Thị Mỹ Tr, tọa lạc tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc (nay là ấp Đá Chồng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) dôi dư ra 30.000m2 so với "giấy xác nhận nguồn gốc đất", Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng lại thống nhất với nhau bán lại cho ông Lê Văn Th.

Quang cảnh phiên tòa tòa khi HĐXX tuyên án 2 bị cáo trong vụ án hình sự sơ thẩm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền của cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc và đồng phạm.

Mót và Hằng biết rõ phần đất này không phải của mình, chưa được cá nhân, tổ chức nào xác nhận nhưng vẫn lập hợp đồng bán và cam kết sẽ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Th đứng tên để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người này.

Cụ thể, 2 bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Mỹ Tr 21,9 tỷ đồng trong việc làm giấy tờ cho thửa đất diện tích 400.600,7m² tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm; lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ đồng của ông Lê Văn Th, ông Hồ Viết T để mua và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 10.000m² tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm (trong diện tích đo dư ra 30.000m² của bà Tr); lừa của Trần Thị Ngọc H (vợ ông Lê Văn Th) và Hồ Viết T chuyển cho Lê Văn Mót, Nguyễn Thị Hằng 20,2 tỷ đồng để mua và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 35.000m² đất tại ấp Bãi Vòng; lừa 14,5 tỷ đồng của ông Hồ Viết T và ông Thái Duy việc nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng 2 thửa đất 42.000m² và 12.500m².

Ngoài ra, Nguyễn Thị Hằng còn thực hiện hành vi "rửa tiền" sử dụng tiền do phạm tội mà có vào hoạt động kinh doanh, mua bất động sản với tổng số tiền 20,9 tỷ đồng.

Từ ngày 30/12/2021 - 14/4/2022, Hằng sau khi nhận tiền từ các người bị hại thì chuyển tiền cho các người thân của mình. Nguyễn Thị Hằng đã thực hiện hành vi sử dụng tiền tham gia trực tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng, kinh doanh mua bán bất đốn sản để người khác đứng tên nhằm che giấu nguồn gốc tiền do mình phạm tội mà có.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nguồn tiền của Nguyễn Thị Hằng chuyển nhờ những người khác mua nhà ở Phú Quốc, ở Hà Nội, để kinh doanh hàng hóa, để giữ thay cho Hằng sau đó chuyển ngược lại khi Hằng yêu cầu.

Từ ngày 28/5/2023 cơ quan điều tra khởi tố vụ án, đến ngày 9/4/2024 Lê Văn Mót, Nguyễn Thị Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.