Cựu Trưởng Công an Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc hai bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 67,7 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2023, bị cáo Lê Văn Mót đang giữ chức vụ Đại tá, Điều tra viên cao cấp, Trưởng Công an kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc (nay là Đặc khu Phú Quốc).

Bị cáo Lê Văn Mót, Nguyễn Thị Hằng (từ phải qua)

Lợi dụng vị trí công tác và nắm rõ quy hoạch, quy định quản lý đất đai tại địa phương, Mót đã cấu kết với Nguyễn Thị Hằng để thực hiện các hành vi gian dối.

Mặc dù biết rõ các diện tích đất tại Phú Quốc thuộc quy hoạch đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ do Vườn quốc gia quản lý hoặc đất do Nhà nước quản lý không thể sang bán hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, Mót và Hằng vẫn đưa ra thông tin gian dối.

Bằng uy tín cựu Trưởng Công an thành phố Phú Quốc của Mót, cả hai đã tạo dựng niềm tin để các bị hại ký hợp đồng dịch vụ làm giấy tờ đất và mua bán đất.

Tổng cộng qua 4 vụ việc, hai bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt của các ông, bà Trần Thị Mỹ Trung, Lê Văn Thiện, Hồ Viết Tuấn và Thái Duy Châu với tổng số tiền hơn 67 tỷ đồng.

Cụ thể, các bị cáo chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng của bà Trần Thị Mỹ Trung dưới hình thức nhận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các thửa đất thuộc đất rừng đặc dụng và đất Nhà nước quản lý.

Tiếp theo, các bị cáo chiếm đoạt 11 tỷ đồng của vợ chồng ông Lê Văn Thiện và ông Hồ Viết Tuấn thông qua việc bán và hứa hẹn làm giấy tờ cho 30.000m² đất dôi dư thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc quản lý.

Tiếp đó, các bị cáo chiếm đoạt 20,25 tỷ đồng của ông Hồ Viết Tuấn và gia đình ông Lê Văn Thiện qua giao dịch bán 45.000m² đất rừng phòng hộ và hứa hẹn làm giấy chủ quyền.

Chiếm đoạt 14,55 tỷ đồng của ông Hồ Viết Tuấn và ông Thái Duy Châu với cam kết “chạy” giấy tờ cho 2 thửa đất do Ủy ban nhân dân xã Dương Tơ quản lý.

Bên cạnh hành vi lừa đảo, bị cáo Nguyễn Thị Hằng còn thực hiện hành vi rửa tiền. Từ nguồn tiền phạm tội mà có, Hằng đã chuyển khoản gần 21 tỷ đồng cho người thân và quen biết (gồm Trịnh Thùy Linh, Nguyễn Thị Sinh, Đỗ Như Hoa, Nguyễn Đức Thành) giữ giùm, nộp tiền mua bán bất động sản tại Phú Quốc và Hà Nội nhằm che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.