Cựu trợ lý huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt Thanh Hóa FC

Trước khi chuyển sang công tác huấn luyện, ông Kim Young-chul từng thi đấu chuyên nghiệp ở vị trí trung vệ và góp mặt trong đội hình đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2006. Trên cương vị huấn luyện viên, ông Kim Young-chul từng làm việc tại nhiều câu lạc bộ Hàn Quốc như Seongnam, Gwangju, Seoul.

Ông Kim Young-chul (bên phải) cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik. Ảnh: VFF

Tháng 9-2025, ông Kim Young-chul được huấn luyện viên Kim Sang-sik mời tham gia ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam, trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2026. Quãng thời gian này giúp ông Kim Young-chul có cơ hội tiếp cận môi trường bóng đá Việt Nam, tìm hiểu đặc điểm cầu thủ và phương pháp tổ chức chuyên môn tại các đội tuyển quốc gia.

Theo kế hoạch, ông Kim Young-chul sẽ đến Việt Nam ngày 7-11 và nhanh chóng bắt tay vào công việc tại Thanh Hóa FC. Nếu mọi thủ tục được hoàn tất đúng tiến độ, trận đấu đầu tiên ông Kim Young-chul trực tiếp chỉ đạo đội bóng xứ Thanh sẽ là chuyến làm khách trước Thể Công - Viettel trên sân Hàng Đẫy ngày 8-11.

Theo tìm hiểu, việc Thanh Hóa FC thay đổi huấn luyện viên trưởng xuất phát từ yêu cầu về bằng cấp. Theo quy định được áp dụng tại V-League 2026-2027, huấn luyện viên trưởng phải đáp ứng tiêu chuẩn chứng chỉ AFC Pro. Trong khi đó, ông Mai Xuân Hợp chưa hoàn tất điều kiện này nên không thể tiếp tục đứng tên ở vị trí huấn luyện viên trưởng.

Dù vậy, ông Mai Xuân Hợp vẫn tham gia công tác chuyên môn, phối hợp cùng ban huấn luyện và tiếp tục chịu trách nhiệm về thành tích của Thanh Hóa FC. Như vậy, sự xuất hiện của huấn luyện viên Kim Young-chul không đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Thanh thay đổi hoàn toàn bộ máy chuyên môn. Thay vào đó, câu lạc bộ sẽ có thêm một nhà cầm quân đáp ứng yêu cầu về bằng cấp và từng tích lũy kinh nghiệm tại bóng đá Hàn Quốc cũng như các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Sau 6 vòng đấu V-League 2026-2027, Thanh Hóa FC đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 8 điểm.