Cựu trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan bị điện giật tử vong khi cứu người trong ngập lụt

Ông Thanakrit "Coach Rak" Chimpalee

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm 27-9 tại khu dân cư Java Bay, huyện Bang Phli, tỉnh Samut Prakan. Sau nhiều ngày mưa lớn kỷ lục, mực nước tại đây đã dâng cao hơn 1,2m.

Theo cảnh sát Bang Kaeo, ông Thanakrit đã thuê một xe cẩu do anh Sittipop Meesamrit, 31 tuổi, điều khiển để nâng chiếc xe sedan bị ngập nước của gia đình lên vị trí cao hơn.

Trong quá trình nâng xe, cần cẩu đã va chạm vào đường dây điện phía trên, khiến người điều khiển xe cẩu bị điện giật và ngã xuống nước.

Chứng kiến sự việc, theo lời kể của vợ nạn nhân, ông Thanakrit đang đứng gần đó đã lập tức lao đến cứu giúp, và cũng bị điện giật.

Người dân xung quanh đã kịp kéo ông Thanakrit ra khỏi nước, nhưng ông đã tử vong tại chỗ. Lực lượng cấp cứu đã nỗ lực cấp cứu cho anh Sittipop trước khi đưa đến bệnh viện, tuy nhiên anh cũng đã không qua khỏi.

Ông Thanakrit Chimpalee là người có nhiều đóng góp cho bóng đá Thái Lan, từng là thành viên ban huấn luyện đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Kiatisuk "Zico" Senamuang.

Ngay sau khi nhận tin, huấn luyện viên Kiatisuk đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của người đồng nghiệp cũ. Người hâm mộ bóng đá Thái Lan cũng bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của ông Rak.

Quỹ Zico Foundation cũng đăng tải lời tri ân trên trang Facebook, cảm ơn sự tận tâm và những kỷ niệm mà ông Thanakrit đã cống hiến khi tình nguyện làm việc cho quỹ trong nhiều năm, đồng thời gửi lời chia buồn và cam kết hỗ trợ gia đình ông.

Theo Thaiger