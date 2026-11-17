HLV Lee Young-jin từng là cánh tay đắc lực của HLV Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam.

Việc lựa chọn HLV Lee Young-jin cho thấy SHB Đà Nẵng đang hướng đến những thay đổi về chuyên môn nhằm tạo bước chuyển mới trong chặng đường tiếp theo của mùa giải. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ mang đến những nét mới trong cách tổ chức lối chơi, phương pháp huấn luyện cũng như khả năng phát huy năng lực của các cầu thủ. Trong khi đó, HLV Lê Đức Tuấn chuyển sang vị trí Giám đốc kỹ thuật của SHB Đà Nẵng.

Sự kết hợp giữa một nhà cầm quân Hàn Quốc giàu kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển và một HLV nội am hiểu môi trường V-League được kỳ vọng sẽ giúp SHB Đà Nẵng tạo ra sự ổn định cần thiết.