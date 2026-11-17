Cựu trợ lý HLV Park Hang-seo dẫn dắt SHB Đà Nẵng
CLB SHB Đà Nẵng có sự điều chỉnh đáng chú ý trên băng ghế huấn luyện khi bổ nhiệm HLV Lee Young-jin, cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam, vào vị trí HLV trưởng thay ông Lê Đức Tuấn.
Việc lựa chọn HLV Lee Young-jin cho thấy SHB Đà Nẵng đang hướng đến những thay đổi về chuyên môn nhằm tạo bước chuyển mới trong chặng đường tiếp theo của mùa giải. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ mang đến những nét mới trong cách tổ chức lối chơi, phương pháp huấn luyện cũng như khả năng phát huy năng lực của các cầu thủ. Trong khi đó, HLV Lê Đức Tuấn chuyển sang vị trí Giám đốc kỹ thuật của SHB Đà Nẵng.
Sự kết hợp giữa một nhà cầm quân Hàn Quốc giàu kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển và một HLV nội am hiểu môi trường V-League được kỳ vọng sẽ giúp SHB Đà Nẵng tạo ra sự ổn định cần thiết.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cuu-tro-ly-hlv-park-hang-seo-dan-dat-shb-da-nang-post361098.html