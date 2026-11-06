Cựu trợ lý của HLV Kim Sang-sik dẫn dắt CLB Thanh Hóa

Ngày 6/11, CLB Thanh Hóa quyết định bổ nhiệm ông Kim Young-chul vào vị trí HLV trưởng, thay thế ông Mai Xuân Hợp. Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), nhà cầm quân người Hàn Quốc đã được đăng ký giữ chức danh HLV trưởng đội bóng xứ Thanh, bắt đầu từ vòng 7 V-League 2026-2027.

Ông Kim Young-chul (phải) từng có thời gian làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik (trái).

Đáng chú ý, ông Kim Young-chul từng có thời gian làm việc tại Việt Nam trong vai trò trợ lý cho HLV Kim Sang-sik ở đội U23 Việt Nam. Theo kế hoạch, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 7/11 và bắt tay vào công việc tại CLB Thanh Hóa.

Nếu hoàn tất các thủ tục cần thiết, ông Kim Young-chul sẽ có trận ra mắt trên cương vị HLV trưởng CLB Thanh Hóa trong chuyến làm khách trước Thể Công Viettel tại vòng 7 V-League 2026-2027.

HLV Kim Young-chul sinh năm 1976, từng là cầu thủ chuyên nghiệp của bóng đá Hàn Quốc. Khi còn thi đấu, ông chơi ở vị trí trung vệ và từng khoác áo các CLB Seongnam Ilhwa Chunma và Jeonnam Dragons. Đáng chú ý, ông từng được triệu tập vào đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2006 tại Đức.

Sau khi giải nghệ, Kim Young-chul chuyển sang công tác huấn luyện và tích lũy nhiều năm kinh nghiệm tại các đội bóng chuyên nghiệp ở Hàn Quốc. Nhà cầm quân này từng làm việc tại Seongnam, Gwangju FC và FC Seoul, đảm nhiệm những vai trò khác nhau trong ban huấn luyện. Ngoài ra, ông cũng từng dẫn dắt đội bóng của Đại học Gangseo.

Tháng 9/2025, Kim Young-chul được HLV Kim Sang-sik mời tham gia ban huấn luyện U23 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026. Quãng thời gian này giúp ông có cơ hội tiếp xúc với các cầu thủ trẻ Việt Nam, đồng thời tìm hiểu môi trường bóng đá và phương pháp tổ chức chuyên môn tại U23 Việt Nam. Dù vậy, việc dẫn dắt một CLB tại V-League sẽ là thử thách khác đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc, bởi ông phải trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn và kết quả thi đấu.

Việc Thanh Hóa bổ nhiệm HLV Kim Young-chul xuất phát từ yêu cầu về bằng cấp đối với các HLV trưởng tại V-League. Theo quy định, người đảm nhiệm vị trí HLV trưởng phải có chứng chỉ AFC Pro. Trong khi đó, HLV Mai Xuân Hợp chưa đáp ứng điều kiện này nên không thể tiếp tục đứng tên ở vị trí thuyền trưởng đội bóng.

CLB Thanh Hóa phải thay HLV giữa mùa giải.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và VPF đã cho Thanh Hóa thời hạn 60 ngày, tính từ ngày 7/9, để hoàn thiện các điều kiện liên quan đến bằng cấp của HLV trưởng. Sau khi thời hạn kết thúc, ông Mai Xuân Hợp phải rời vị trí HLV trưởng từ ngày 6/11. Tuy nhiên, nhà cầm quân này vẫn tiếp tục tham gia công tác chuyên môn và phối hợp cùng ban huấn luyện Thanh Hóa.

Như vậy, việc bổ nhiệm HLV Kim Young-chul không đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Thanh thay đổi hoàn toàn bộ máy chuyên môn. Sự xuất hiện của nhà cầm quân người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp CLB đáp ứng yêu cầu về bằng cấp, đồng thời bổ sung kinh nghiệm huấn luyện cho đội bóng.

Trước khi có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, Thanh Hóa đã trải qua 6 vòng đấu tại V-League 2026-2027 với 8 điểm, tạm đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Thanh hiện có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại, ghi được 8 bàn thắng và để thủng lưới 9 lần.

Trong hai vòng đấu gần nhất, Thanh Hóa lần lượt hòa Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với cùng tỷ số 1-1. Những kết quả này giúp đội bóng tích lũy thêm điểm số nhưng chưa thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.