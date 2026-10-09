Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đủ năng lực tham gia xét xử

Theo phán quyết mới nhất của ICC, ông Rodrigo Duterte, 81 tuổi, có khả năng thực hiện đầy đủ và hiệu quả các quyền được xét xử công bằng trong quá trình tố tụng. Quyết định dựa trên đánh giá của một nhóm chuyên gia độc lập cùng các tài liệu và ý kiến do các bên liên quan cung cấp.

Theo trang tin Rappler, phiên xét xử ông Rodrigo Duterte dự kiến diễn ra ngày 30-11 tới, sau lần đầu xuất hiện tại ICC giữa tháng 9 vừa qua.

Cựu Tổng thống Philippines đang đối mặt với 3 cáo buộc về tội ác chống loài người liên quan chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy mà ông triển khai trong thời gian giữ chức Thị trưởng thành phố Davao và sau đó là Tổng thống Philippines.

Ông Rodrigo Duterte giữ chức Tổng thống Philippines giai đoạn 2016-2022. Theo các công tố viên ICC, ông Duterte bị cáo buộc có liên quan đến ít nhất 76 vụ giết người trong chiến dịch chống ma túy gây nhiều tranh cãi tại Philippines giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018. Theo cảnh sát Philppines, 6.200 nghi phạm đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch chống ma túy. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền cho biết con số này có tới 30.000 người. Về phần mình, ông Duterte cho biết đã chỉ đạo cảnh sát hành động để tự vệ.