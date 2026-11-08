Cựu Tổng thống Paraguay Santiago Pena bị truy tố

Ông Santiago Pena. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Pena, tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Paraguay, đã bị Thượng viện phế truất ngày 6/11, chỉ 3 ngày sau khi một ngân hàng lớn có liên hệ kinh doanh với ông sụp đổ. Trước đó, ông Pena tuyên bố sẽ từ chức, song các nghị sĩ đã tiến hành luận tội và phế truất ông, qua đó tước bỏ quyền miễn trừ truy tố mà ông có thể được hưởng nếu chủ động từ nhiệm.

Ngày 7/11, ông Pena đã phải ra trình diện trước các công tố viên và bị truy tố với cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm và quản lý yếu kém nhằm trục lợi cá nhân”. Sau buổi thẩm vấn, Thẩm phán Hernan Otazu cho biết đã ra lệnh tạm giam ông Pena để phục vụ điều tra. Cựu Tổng thống bị đưa đến cơ sở giam giữ tại thủ đô Asuncion, nơi ông đã bị quản thúc sau khi bị phế truất.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2023-2026, ngân hàng Ueno Bank bị cáo buộc đã nhận tiền gửi và các khoản vay từ những cơ quan nhà nước và tổ chức hưu trí, đồng thời cấp các khoản vay trái quy định cho những công ty có liên hệ với tập đoàn sở hữu ngân hàng này. Ông Pena, 47 tuổi, là nhà kinh tế học, đã bị thẩm vấn khoảng 3 giờ về mối liên hệ với Ueno Bank, một ngân hàng hoạt động chủ yếu trên nền tảng số, nơi gần một nửa trong tổng số 6,5 triệu dân Paraguay lựa chọn mở tài khoản. Ông từng sở hữu cổ phần tại Ueno Holding, công ty mẹ kiểm soát ngân hàng này, trước khi bán số cổ phần vào năm 2025.

Người kế nhiệm ông Pena là cựu Phó Tổng thống Pedro Alliana, trong nhiệm kỳ dự kiến kết thúc vào năm 2028. Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 7/11, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Tây Bán cầu Juan Pablo Segura gọi Paraguay là “đối tác chiến lược, người bạn và đồng minh của Mỹ”, đồng thời cho biết Washington mong muốn hợp tác với chính quyền của ông Alliana.