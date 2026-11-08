Cựu Tổng thống Paraguay bị truy tố và tạm giam

Cựu tổng thống đã phải ra trình diện trước các công tố viên và bị truy tố với cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm và quản lý yếu kém nhằm trục lợi cá nhân”. Sau buổi thẩm vấn, Thẩm phán Hernan Otazu cho biết đã ra lệnh tạm giam ông Peña để phục vụ điều tra.

Ông Peña, từ ng là tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Paraguay, đã bị Thượng viện phế truất hôm 6/11, chỉ 3 ngày sau khi một ngân hàng lớn có liên hệ kinh doanh với ông sụp đổ.

Theo bản cáo trạng, trong giai đoạn 2023 - 2026, ngân hàng Ueno Bank bị cáo buộc đã nhận tiền gửi và các khoản vay từ những cơ quan nhà nước và tổ chức hưu trí, đồng thời cấp các khoản vay trái quy định cho những công ty có liên hệ với tập đoàn sở hữu ngân hàng này. Ông từng sở hữu cổ phần tại Ueno Holding, công ty mẹ kiểm soát ngân hàng này, trước khi bán số cổ phần vào năm ngoái.