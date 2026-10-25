Cựu Tổng thống Obama công kích ông Trump trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Cựu Tổng thống Barack Obama và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Ảnh: EPA

Hãng tin BBC dẫn lời ông Obama nói trước đám đông tại bang Ohio hôm qua (24/10): “Cuộc bầu cử này là cơ hội tốt nhất cuối cùng để ít nhất kiềm chế một phần những hành động thiếu khôn ngoan của chính quyền hiện nay”.

Trong khi đó, Tổng thống Trump ca ngợi các chính sách về nhập cư và thuế quan của chính quyền tại một cuộc vận động ở bang Georgia. Ông Trump tuyên bố với những người ủng hộ rằng “chúng ta đang sống trong thời kỳ hoàng kim của Mỹ”.

Cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội Mỹ trong phần còn lại của nhiệm kỳ ông Trump, qua đó ảnh hưởng đến mức độ thuận lợi trong việc triển khai các kế hoạch của tổng thống.

Hoạt động bỏ phiếu sớm đã bắt đầu. Hôm 24/10, ông Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã bỏ phiếu tại bang Florida.

Phát biểu tại Ohio và Michigan ngày 24/10, ông Obama nhắm vào ông Trump cùng các thành viên nội các của tổng thống. Có thời điểm, cựu tổng thống chế giễu nỗ lực trang trí lại Nhà Trắng của ông Trump.

Cựu Tổng thống Obama cho biết ông thông cảm với những cử tri đã quay lưng với đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2024 vì lo ngại về kinh tế và lạm phát sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, ông cho rằng ông Trump chỉ có thể tự trách mình về tình trạng kinh tế hiện nay.

“Nếu các bạn nghĩ rằng mọi thứ đã quá đắt đỏ trước khi ‘người mà ai cũng biết là ai’ xuất hiện thì giờ đây, mọi thứ còn đắt đỏ hơn”, ông Obama nói, ám chỉ ông Trump mà không nêu tên.

Trong khi đó, ông Trump thừa nhận giá dầu đang “tạm thời ở mức cao” nhưng khẳng định: “Đất nước chúng ta đang ngày càng mạnh mẽ hơn và giá nhiên liệu tại các cây xăng sẽ giảm xuống”. Tổng thống Mỹ đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa đang chịu sức ép đáng kể phải giảm giá nhiên liệu, vốn tăng vọt do các cuộc chiến tại Iran và Ukraine.