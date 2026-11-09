Cựu Tổng thống Joe Biden tiết lộ bệnh ung thư ảnh hưởng kế hoạch ra mắt sách

Cựu Tổng thống Joe Biden đang ở tuổi 84. (Ảnh: Reuters)

“Có những ngày sức khỏe tốt hơn những ngày khác. Căn bệnh chưa thể ngăn cản tôi, nhưng đôi khi nó khiến tôi chậm lại. Thật đáng tiếc, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không thể tham gia nhiều buổi trò chuyện về cuốn sách như mong muốn. Tuy nhiên, tôi hy vọng những điều được viết trong sách sẽ tự nói lên giá trị của chúng”, ông viết trên mạng xã hội ngày 8/11.

Cuốn sách của ông Biden có tựa đề Promise Me, America (Hãy hứa với tôi, nước Mỹ), dự kiến phát hành vào ngày 17/11.

“Tôi hy vọng các bạn sẽ đọc cuốn sách này. Cuốn sách nói về những năm tháng tôi giữ cương vị tổng thống, những thách thức mà chúng ta phải đối mặt, những quyết định tôi đã đưa ra và lý do đằng sau những quyết định đó. Cuốn sách nói về con người chúng ta với tư cách một quốc gia, về những giá trị mà chúng ta đại diện và vai trò của nước Mỹ trên thế giới”, ông viết trên mạng xã hội.

Ông Biden sẽ bước sang tuổi 84 vào ngày 20/11. Ông hiện là cựu tổng thống Mỹ cao tuổi nhất còn sống. Ông công bố chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 5/2025, chưa đầy 4 tháng sau khi rời Nhà Trắng.

Vào thời điểm đó, văn phòng của ông cho biết trong tuyên bố rằng ông dường như mắc một dạng ung thư “có mức độ tiến triển mạnh hơn”. Tuy nhiên, căn bệnh này “có vẻ nhạy cảm với hormone, điều này cho phép kiểm soát và điều trị bệnh hiệu quả”.

Tháng 8 năm nay, con trai ông - Hunter Biden, nói với BBC rằng căn bệnh ung thư của cha mình đã “di căn vào xương và lan rộng hơn nữa”.

“Thật sự rất đau lòng khi chứng kiến điều đó. Điều duy nhất tôi muốn nói về cha mình, về tình trạng sức khỏe hiện tại của ông, là tôi ước ông than phiền nhiều hơn, bởi vì tình hình thực sự không tốt”, ông Hunter Biden nói vào thời điểm ấy.