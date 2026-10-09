Cựu Tổng giám đốc Khoáng sản và luyện kim Việt Trung nhận hối lộ 62 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS).

Cựu Tổng giám đốc Bùi Thanh Bình (hàng trên, ngoài cùng bìa trái) và một số bị can trong vụ án. Ảnh: BCA

Mua than cốc giá cao

Trong đó, bị can Bùi Thanh Bình, cựu Tổng Giám đốc Công ty Việt Trung bị đề nghị truy tố 3 tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức.

Theo Kết luận điều tra và Kết luận điều tra bổ sung, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Năm 2006, Tổng công ty Thép cùng với Công Khoáng sản Lào Cai (Lamico) và Công ty TNHH Khống chế cổ phần Giang thép Công Minh – Trung Quốc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

Công ty Việt Trung thực hiện dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai. Khi thực hiện dự án, bán quặng, mua than, các bị can là lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều sai phạm, có hành vi đưa, nhận hối lộ.

Quá trình điều tra bổ sung, CQĐT xác định hậu quả thiệt hại từ hành vi phạm tội đưa, nhận hối lộ của các bị can trong hoạt động mua bán than cốc giữa Công ty Việt Trung và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại XNK Việt Phát, Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên.

Theo đó, bị can Bùi Thanh Bình được bổ nhiệm làm thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty Việt Trung, người đại diện pháp luật, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và trực tiếp chỉ đạo việc mua bán quặng sắt, than cốc.

Để được cung cấp than cốc cho Công ty Việt Trung, Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Công ty Việt Phát, Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty Trung Thành đã đến gặp Bùi Thanh Bình đề nghị chi 40-200 nghìn đồng mỗi tấn.

Trước đề nghị này, ông Bình nói “sau này các doanh nghiệp hoàn thành việc ký và thực hiện hợp đồng thì tự quyết định”.

Trong các cuộc họp, ông Bình đã chỉ đạo chủ trương và gọi cấp dưới Bùi Sỹ Ngọc lên phòng làm việc để chỉ đạo tạo điều kiện cho Công ty Trung Thành Thái Nguyên, Công ty Việt Phát được cung cấp than cốc.

Về hình thức, Công ty Việt Trung tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh theo quy định tại Luật Đấu thầu. Nhưng thực tế, Bùi Sỹ Ngọc vẫn tổ chức chào giá cạnh tranh trên cơ sở quy chế mua sắm nội bộ, không xây dựng giá dự toán.

Nhờ đó, từ 2015-2020, Công ty Việt Phát và Công ty Trung Thành đã bán 286.855 tấn than cốc, trị giá hơn 2.020 tỷ đồng cho Công ty Việt Trung.

Kết quả thẩm định giá xác định Công ty Việt Trung mua than cốc cao hơn giá thị trường hơn 29 tỷ đồng. CQĐT xác định đây là thiệt hại cho Công ty Việt Trung từ hành vi đưa, nhận hối lộ.

Nhận lại quả 25 tỷ đồng

Sau khi bán than cốc, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Xuân Tốt đã đưa Bùi Thanh Bình tổng cộng 25 tỷ đồng. Trong đó, số tiền đưa hối lộ giai đoạn 2018-2020, thời điểm BLHS quy định tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tư có hiệu lực, là hơn 18 tỷ đồng.

Trên cơ sở góp vốn của các thành viên, thời gian ký kết hợp đồng mua bán than cốc từ 2015-2020, CQĐT xác định thiệt hại tài sản nhà nước theo vốn đầu tư của Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công ty Lamico trước ngày 23/2/2016 – ngày Lamico thoái vốn nhà nước là hơn 10 tỷ đồng. Thiệt hại sau ngày Lamico thoái vốn Nhà nước là hơn 3 tỷ đồng.

Tổng thiệt hại là hơn 13 tỷ đồng, trách nhiệm thuộc về các bị can Bùi Thanh Bình, Bùi Sỹ Ngọc, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Xuân Tốt.

Ngoài ra, quá trình bán quặng cho các doanh nghiệp trong nước, theo đề nghị của đại diện doanh nghiệp, Bình đồng ý bán quặng sắt mỏ Quý Xa cho các doanh nghiệp với giá thấp hơn giá thị trường.

Đổi lại, bị can nhận tổng cộng 53,3 tỉ đồng từ 8 doanh nghiệp. Tổng số tiền Bùi Thanh Bình nhận hối lộ là hơn 62 tỷ đồng.

Tháng 7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can. Sau đó, VKSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.