Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m nỗ lực dự thi Mister International 2026

Nguyễn Vũ Linh lên đường sang Thái Lan từ ngày 12/9 để tham dự Mister International 2026. Hiện anh có mặt tại Phuket cùng các thí sinh tham gia nhiều hoạt động, chụp hình và sự kiện bên lề cuộc thi.

Nguyễn Vũ Linh tiếp tục chinh chiến quốc tế.

Trong các hoạt động, Vũ Linh duy trì nguồn năng lượng tích cực, thể hiện sự năng động và tự tin. Thước phim giới thiệu của anh với cuộc thi cũng gây chú ý khi không chỉ khắc họa hình ảnh một người trẻ giàu khát vọng mà còn đưa khán giả khám phá văn hóa, con người và nhịp sống miền Tây.

Hình ảnh dòng sông Mekong xuất hiện xuyên suốt video, trở thành biểu tượng cho dòng chảy không ngừng vận động, mang theo bản sắc, đi qua nhiều vùng đất và hướng về phía trước. Qua đó, Vũ Linh muốn truyền tải câu chuyện về một người trẻ trưởng thành từ miền Tây, mang theo nghị lực, tính kỷ luật, lòng tử tế và khát vọng vượt qua giới hạn của bản thân.

Vũ Linh nói tự hào khi bạn bè quốc tế tại cuộc thi dành sự quan tâm và thích thú trước những hình ảnh về Việt Nam trong video. Việc giới thiệu vẻ đẹp đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế cũng là một trong những mục tiêu anh đặt ra khi tham gia Mister International 2026.

Ông Đỗ Kim Khánh - Giám đốc quốc gia Mister International Việt Nam - cho biết ê-kíp xây dựng video không chỉ nhằm giới thiệu Vũ Linh mà còn hướng đến việc quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam.

Những ngày qua, một số chuyên trang sắc đẹp dự đoán Vũ Linh có khả năng vào top 5 chung cuộc. Anh có lợi thế về kinh nghiệm trình diễn khi từng tham gia nhiều cuộc thi quốc tế, cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh, thần thái tự tin và hình thể được chú trọng.

Vũ Linh tự tin hình thể săn chắc và kỹ năng giao tiếp tại cuộc thi.

Vũ Linh sinh năm 1994, quê Vĩnh Long, cao 1,86m. Anh tốt nghiệp Đại học Công nghệ TPHCM và từng làm tiếp viên hàng không. Năm 2018, anh giành Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam. Năm 2022, anh đạt Á vương 4 Mister Grand International. Năm 2024, Vũ Linh được chọn làm Đại sứ Du lịch Truyền thông tỉnh Ninh Thuận. Một năm sau, anh giành Á vương 4 Manhunt International 2025.

Vũ Linh cho biết sau nhiều cuộc thi và thành tích đạt được, động lực của anh không còn đơn thuần nằm ở danh hiệu. Nam người mẫu muốn tiếp tục thử thách bản thân, chinh phục những cột mốc mới trong hành trình nghề nghiệp.

Mister International 2026 diễn ra từ ngày 12-26/9 tại Bangkok và Phuket (Thái Lan). Việt Nam từng đạt nhiều thành tích tại sân chơi này: Trịnh Bảo đăng quang năm 2018, Mạnh Lân giành Á vương 1 năm 2024 và Đoàn Công Vinh lọt top 10 năm 2025.

Clip giới thiệu của Vũ Linh tại Mister International 2026

Ngọc Mai

Ảnh, clip: FBNV