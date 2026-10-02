Cựu tiền vệ Newcastle khen Đình Bắc: 'Cậu ấy rất giỏi'

HLV Nolberto Solano trong trận gặp tuyển Việt Nam chiều 2/10. Ảnh: Minh Chiến.

"Trận đấu có hai nửa diễn biến khác nhau. Hiệp 1, tuyển Pakistan chơi tốt, gây áp lực tốt, bọc lót chặt chẽ và kiểm soát thế trận. Khi bắt đầu xuống sức, hàng thủ của tôi bắt đùi lùi quá sâu, tạo ra nhiều khoảng trống cho tuyển Việt Nam", HLV Nolberto Solano mở đầu buổi họp báo sau trận đấu trên sân Gelora Bung Karno.

Đây là trận đấu cuối cùng của tuyển Pakistan ở FIFA ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân 51 tuổi trân trọng cơ hội được đối đầu với các đối thủ mạnh: "Đây là trải nghiệm học hỏi tuyệt vời. Tuyển Việt Nam rất mạnh và là ứng viên vô địch. Chúng tôi cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm vừa rồi. Tôi chúc họ và tuyển Thái Lan chơi tốt ở trận tới".

Nhà cầm quân sinh năm 1974 dành lời khen cho Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo. "Cậu ấy rất giỏi. Sau khi vào sân, Bắc gây rất nhiều khó khăn cho tuyển Pakistan ở cánh trái", Solano cho hay.

Lời khen của Nolberto Solano là sự ghi nhận đáng kể dành cho Đình Bắc. Cựu tiền vệ Newcastle là gương mặt quen thuộc với một thế hệ người hâm mộ bóng đá Anh những năm 1990 và đầu thế kỷ 20. Ông là ngôi sao của giải Ngoại hạng Anh giai đoạn đó, từng cùng Newcastle vô địch UEFA Intertoto Cup 2006, giành á quân FA Cup 1998/99, về nhì chỉ sau tập thể MU huyền thoại. Khi chuyển sang nghiệp huấn luyện, ông cũng đạt được một số thành tựu và mới về làm HLV trưởng tuyển Pakistan từ năm ngoái.

Màn trình diễn hiệu quả của Đình Bắc là một trong những lý do khiến tuyển Pakistan nhận 2 trong số 4 bàn thua ở cánh trái. Về điểm yếu này, cựu cầu thủ Newcastle United bảo vệ học trò: "Tôi không muốn chỉ trích cá nhân nào. Tôi thất vọng vì kết quả này khi chơi rất kỷ luật ở hiệp 1. Tuy nhiên ở cấp độ này, tuyển Pakistan không duy trì được thể lực cả trận và mất cự ly đội hình".

Ở cuối phần họp báo, HLV Solano cảm ơn ban tổ chức và nước chủ nhà về cơ sở vật chất, cách tiếp đón hỗ trợ các đội bóng cũng như khen người dân Indonesia thân thiện, dễ mến.

Highlights Việt Nam 4-2 Pakistan Chiều 2/10, Việt Nam vượt qua Pakistan với tỷ số 4-2 tại lượt đấu cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.