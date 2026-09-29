Cứu thuyền viên trên tàu Liberia nghi hít khí hóa chất

Trước đó, ngày 28-9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận đề nghị hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp từ Công ty TNHH MSC Việt Nam đối với một thuyền viên trên tàu MSC HERMES III. Theo thông tin từ thuyền trưởng, thuyền viên có khả năng đã hít phải khí hóa chất trong quá trình làm việc, xuất hiện triệu chứng nôn ói và bất tỉnh. Nạn nhân được đánh giá trong tình trạng nguy cấp, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Tàu có thuyền viên gặp nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 67 hải lý về phía Đông Đông Bắc. Ảnh: THÀNH HUY

Tàu MSC HERMES III (IMO 9350317), quốc tịch Liberia, khi đề nghị hỗ trợ đang ở vị trí 10°30.452'N - 108°10.478'E, cách mũi Vũng Tàu khoảng 67 hải lý về phía Đông Đông Bắc, hành trình về khu vực phao số 0 Vũng Tàu để khắc phục, sửa chữa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam triển khai phương án cứu nạn, kết nối tư vấn y tế và điều động tàu tìm kiếm, cứu nạn SAR 272 tiếp cận tàu MSC HERMES III. Hai y sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng TPHCM được bố trí đi cùng để tiếp nhận, chăm sóc nạn nhân.

Thuyền viên gặp nạn đã được lực lượng cứu nạn hàng hải đưa về bờ an toàn. Ảnh: THÀNH HUY

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cứu nạn duy trì liên lạc, phối hợp với tàu MSC HERMES III và các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai các phương án đưa nạn nhân về bờ trong thời gian sớm nhất. Sau khi được đưa vào bờ, nạn nhân được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục kiểm tra và chăm sóc y tế.