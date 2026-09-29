Cứu thuyền viên tàu nước ngoài nguy kịch ngoài khơi, nghi ngộ độc khí hóa chất

Ngày 29/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam thông tin: Vào ngày 28/9, đơn vị tiếp nhận đề nghị hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp từ Công ty TNHH MSC Việt Nam đối với một thuyền viên trên tàu MSC HERMES III.

Các lực lượng sơ cứu nạn nhân trên tàu

Theo thông tin từ Thuyền trưởng, trong quá trình làm việc trên tàu, thuyền viên này có khả năng đã hít phải khí hóa chất. Sau đó, nạn nhân xuất hiện tình trạng bất thường, nôn ói và rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Trước tình trạng được đánh giá nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nạn nhân, tàu đã phát yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Tàu MSC HERMES III có số IMO 9350317, quốc tịch Liberia. Thời điểm đề nghị hỗ trợ, tàu đang ở vị trí 10°30.452'N – 108°10.478'E, trên hành trình về khu vực phao số 0 Vũng Tàu để khắc phục, sửa chữa.

Các lực lượng chức năng đưa nạn nhân từ tàu vào đất liền chữa trị

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, đồng thời kết nối tư vấn y tế nhằm hỗ trợ xử lý tình trạng của nạn nhân trong thời gian chờ lực lượng chuyên trách tiếp cận.

Đến 21h15 cùng ngày, tàu tìm kiếm, cứu nạn SAR 272 đang thường trực tại TPHCM được điều động lên đường thực hiện nhiệm vụ. Để bảo đảm công tác cấp cứu, 2 y sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng TPHCM được bố trí đi cùng tàu SAR 272 để tiếp nhận, chăm sóc và hỗ trợ y tế cho thuyền viên gặp nạn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cứu nạn duy trì phối hợp với tàu MSC HERMES III và các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai các phương án cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho nạn nhân, đồng thời rút ngắn thời gian đưa người bị nạn về bờ.

Các lực lượng, đơn vị bàn giao nạn nhân vào đất liền chữa trị

Sau khi được đưa về bờ, nạn nhân được bàn giao cho các cơ quan chức năng để tiếp tục kiểm tra, chăm sóc và xử lý y tế theo quy định.

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, việc huy động kịp thời tàu SAR 272 cùng lực lượng y tế đã góp phần bảo đảm công tác cấp cứu, vận chuyển thuyền viên từ tàu biển về bờ trong thời gian sớm nhất.

Trung tâm sẽ tiếp tục duy trì chế độ thường trực, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các tình huống tìm kiếm, cứu nạn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho thuyền viên, ngư dân và người đi biển trên vùng biển Việt Nam.