Cứu thuyền viên Philippines bị bỏng nặng trên vùng biển Khánh Hòa

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam thông tin, ngày 15/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu Merkur Archipelago (quốc tịch Liberia) đang trên đường hành trình từ Hải Phòng, Việt Nam đến cảng Tanjung Pelepas, Malaysia.

Lực lượng chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu Merkur Archipelago để đưa bệnh nhân lên tàu, đưa về bờ điều trị.

Theo thông tin từ thuyền trưởng, một thuyền viên quốc tịch Philippines (chức danh thợ hàn) bị thương ở vùng mắt, vùng mặt và tay phải bị bỏng nặng, sức khỏe yếu. Thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, kết nối tư vấn y tế cho tàu các biện pháp cấp cứu ban đầu cho thuyền viên bị bệnh. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân càng lúc chuyển biến xấu.

Dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, lúc 18h30 ngày cùng ngày, Trung tâm đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 273 thường trực tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ cứu người.

Đi theo tàu có đại diện chủ tàu và cán bộ của cơ quan chức năng tại địa phương cùng tổ y tế của Trung tâm mang theo trang thiết bị, thuốc y tế phục vụ việc cấp cứu bệnh nhân.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cứu nạn duy trì phối hợp với tàu và các cơ quan, đơn vị liên quan để nhanh chóng triển khai các phương án cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho nạn nhân, rút ngắn thời gian đưa bệnh nhân về bờ.

Bệnh nhân được đội ngũ cứu nạn hàng hải chăm sóc y tế ban đầu trên tàu chuyên dụng.

Sau thời gian hành trình nhanh chóng, sau hơn 1 tiếng, tàu SAR 273 đã tiếp cận được tàu Merkur Archipelago. Tổ cứu nạn và lực lượng y tế lập tức thực hiện các biện pháp chăm sóc y tế ban đầu cho bệnh nhân và đưa về bờ để kịp thời điều trị.

Đến 20h54' ngày 15/10, tàu SAR 273 đã đưa bệnh nhân về đến cầu cảng tại Nha Trang và bàn giao cho đại diện chủ tàu cùng các cơ quan chức năng tại địa phương. Bệnh nhân sau đó đã được vào bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để chữa trị chuyên sâu.

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, tính từ đầu tháng 10/2026 đến nay, đây là vụ việc thứ hai của Trung tâm thực hiện cứu nạn thành công thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài gặp tai nạn, sự cố trên tàu biển quốc tế khi đang hoạt động trên vùng biển Việt Nam.