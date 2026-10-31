Cứu thuyền viên nghi nhồi máu cơ tim trên biển

Sáng 31/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, đơn vị vừa tổ chức cứu nạn thành công một thuyền viên trên tàu DEMETER LEADER, quốc tịch Nhật Bản, khi tàu đang hành trình từ Nhật Bản đi Singapore qua vùng biển phía Nam Việt Nam.

Trước đó, sáng 30/10, Trung tâm tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ tàu DEMETER LEADER (IMO 9477921) về việc một thuyền viên trên tàu đột ngột bị đau ngực trái kéo dài, kèm khó thở và đau đầu.

Cứu thuyền viên tàu Nhật Bản gặp sự cố trên biển.

Theo đánh giá của đơn vị tư vấn y tế International SOS, nạn nhân nghi mắc hội chứng mạch vành cấp (ACS), có nguy cơ nhồi máu cơ tim, cần được nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị.

Tình trạng sức khỏe của thuyền viên có thời điểm diễn biến xấu, phải hỗ trợ hô hấp bằng oxy. Trước tình hình trên, thuyền trưởng đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, kết nối tư vấn y tế và hướng dẫn tàu thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu cho thuyền viên.

Cứu thuyền viên tàu Nhật Bản gặp sự cố trên biển.

Dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, trung tâm điều động tàu tìm kiếm, cứu nạn SAR 272 đang thường trực tại TP.HCM, cùng 2 bác sĩ nhanh chóng lên đường tiếp cận tàu gặp nạn.

Đến sáng 31/10, tàu SAR 272 đưa thuyền viên về đến cầu cảng của Trung tâm tại TP.HCM. Nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục cấp cứu, điều trị.