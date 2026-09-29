Cứu thuyền viên bị nạn trên biển

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 28/9, tàu MSC HERMES III (quốc tịch Liberia) gặp sự cố tại hệ thống hút nước biển vào buồng máy khi đang hành trình từ Hong Kong đi Jakarta (Indonesia), khiến tàu mất khả năng điều động và trôi dạt cách Vũng Tàu khoảng 66 hải lý về hướng Đông Đông Bắc.

Ngay sau đó, tàu Boka Guard (quốc tịch Malta) được điều động đến hỗ trợ lai dắt MSC HERMES III về khu neo Vũng Tàu, sau đó dự kiến đưa về cảng Phước An, Đồng Nai để sửa chữa.

Thuyền viên bị nạn trên biển được hỗ trợ kịp thời.

Trong quá trình lai dắt, thuyền viên Danish Khan (SN 1980, quốc tịch Pakistan) bị ngã, chấn thương đầu nghiêm trọng, bất tỉnh và nghi hít phải khí độc, cần cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận tin lúc 19 giờ 45 phút, Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM triển khai phương án cứu nạn.

Đồn Biên phòng Chí Linh cử 2 cán bộ, gồm 1 quân y và 1 cán bộ, phối hợp tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III tiếp cận tàu gặp nạn.

Đến 21 giờ ngày 28/9, tàu SAR 272 xuất phát và khoảng 2 giờ 40 phút ngày 29/9 tiếp cận MSC HERMES III.

Lực lượng cứu nạn nhanh chóng lên tàu, sơ cứu cho nạn nhân và đưa về bờ. Đến 6 giờ 30 phút, tàu SAR 272 cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III.

Các lực lượng hỗ trợ thuyền viên bị nạn.

Thời điểm lên bờ, ông Danish Khan vẫn bất tỉnh và phải thở oxy. BĐBP TP.HCM bố trí lực lượng tiếp nhận, bàn giao nạn nhân cho đại diện chủ tàu để đưa đến Bệnh viện Pháp Việt tại phường Tân Mỹ, TP.HCM cấp cứu.

Các thủ tục nhập cảnh cho thuyền viên cũng được lực lượng chức năng thực hiện theo quy định.

Việc huy động lực lượng xuyên đêm, kịp thời tiếp cận và đưa thuyền viên bị nạn vào bờ cấp cứu góp phần bảo đảm an toàn tính mạng trong tình huống khẩn cấp trên biển.