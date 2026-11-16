Tại cuộc bỏ phiếu ở trụ sở ILO ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Houngbo nhận được 51/56 phiếu ủng hộ (có 5 phiếu trắng). Kết quả được công bố sau khi đối thủ duy nhất của ông là Bộ trưởng Lao động Tây Ban Nha Yolanda Díaz Pérez bất ngờ rút khỏi cuộc đua vào phút chót, với lý do không muốn gây chia rẽ trong phong trào công đoàn quốc tế.

Ông Houngbo, 65 tuổi, nhấn mạnh ILO cần tiếp tục thúc đẩy công bằng xã hội, bảo vệ phẩm giá con người và tăng cường đối thoại giữa chính phủ, người lao động và giới chủ. Ông cũng cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới nhưng đồng thời đặt ra những thách thức căn bản đối với việc làm và kỹ năng lao động. Theo ông, ILO cần đóng vai trò tiên phong trong việc bảo đảm tiến bộ công nghệ phục vụ con người.

Việc tái đắc cử diễn ra trong bối cảnh ILO đối mặt với nhiều khó khăn tài chính do nguồn viện trợ quốc tế suy giảm, đặc biệt từ Mỹ, buộc tổ chức phải tiến hành cải cách, trong đó có cắt giảm nhân sự.

Thành lập năm 1919, ILO hiện có 187 quốc gia thành viên. Đây là tổ chức đặc thù trong hệ thống Liên hợp quốc khi đại diện tham gia gồm cả chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động. ILO có nhiệm vụ thúc đẩy quyền lao động, tạo cơ hội việc làm, tăng cường bảo trợ xã hội và đối thoại về các vấn đề liên quan đến lao động.