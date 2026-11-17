Tại cuộc bỏ phiếu diễn ra ở trụ sở ILO tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Houngbo nhận được 51/56 phiếu ủng hộ, trong khi có 5 phiếu trắng. Đối thủ duy nhất của ông là Bộ trưởng Lao động Tây Ban Nha Yolanda Díaz Pérez đã bất ngờ rút khỏi cuộc đua vào phút chót, với lý do không muốn gây chia rẽ trong phong trào công đoàn quốc tế.

Ở tuổi 65, ông Houngbo khẳng định ILO cần tiếp tục thúc đẩy công bằng xã hội, bảo vệ phẩm giá con người và tăng cường đối thoại giữa chính phủ, người lao động và giới chủ.

Ông đồng thời cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những cơ hội mới nhưng cũng đặt ra thách thức lớn đối với việc làm và kỹ năng lao động. Theo ông, ILO cần đi đầu trong việc bảo đảm tiến bộ công nghệ phục vụ con người.

Việc tái đắc cử diễn ra khi ILO đối mặt khó khăn tài chính do nguồn viện trợ quốc tế suy giảm, đặc biệt từ Mỹ, buộc tổ chức phải cải cách và cắt giảm nhân sự.

Thành lập năm 1919, ILO hiện có 187 quốc gia thành viên, là tổ chức đặc thù trong hệ thống LHQ với sự tham gia đại diện của chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động. Tổ chức có nhiệm vụ thúc đẩy quyền lao động, việc làm bền vững, bảo trợ xã hội và đối thoại 3 bên.