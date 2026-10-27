Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda từ trần ở tuổi 90

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda trả lời phỏng vấn báo chí ngày 25-11-2022. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Ông Fukuda sinh ngày 16-7-1936 tại thành phố Takasaki, tỉnh Gunma, là con trai cả của cựu Thủ tướng Takeo Fukuda. Ông giữ cương vị Thủ tướng Nhật Bản từ tháng 9-2007 đến tháng 9-2008.

Trong thời gian cầm quyền, ông Fukuda chú trọng thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc và các nước trong khu vực. Năm 2008, Trung Quốc và Nhật Bản ra tuyên bố chung về thúc đẩy toàn diện quan hệ chiến lược cùng có lợi.

Ông cũng có nhiều đóng góp cho việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Tháng 11-2007, dưới thời ông Fukuda làm Thủ tướng, hai nước ký tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, đặt nền móng quan trọng cho tiến trình xây dựng quan hệ đối tác chiến lược.

Sau khi rời nhiệm sở, ông tiếp tục các hoạt động thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, trong đó có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã bày tỏ chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của ông Fukuda, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của ông trong việc thể hiện lập trường của Nhật Bản về các vấn đề quốc tế và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Tang lễ của ông Fukuda được tổ chức riêng tư với sự tham dự của các thành viên gia đình. Một lễ tưởng niệm công khai cũng được tổ chức sau đó.