Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda qua đời ở tuổi 90

Theo Japan Times, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda qua đời ngày 26/10, hưởng thọ 90 tuổi. Thông tin được con trai ông công bố. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản cũng xác nhận thông tin ông qua đời trong cùng ngày.

Hiện các thông tin chi tiết liên quan đến sự ra đi của cựu Thủ tướng Fukuda chưa được công bố.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ sự tiếc thương trước việc ông Yasuo Fukuda qua đời.

“Trên cương vị Thủ tướng thứ 91 của Nhật Bản, cũng như trong thời gian dài đảm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Nội các, ông Yasuo Fukuda đã để lại những dấu ấn to lớn đối với sự ổn định và phát triển của nền chính trị Nhật Bản, cũng như sự ổn định trong đời sống người dân, nhờ kinh nghiệm phong phú và tầm nhìn sâu rộng của mình.

Tưởng nhớ những đóng góp của ông khi còn sinh thời, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ mà ông đã cống hiến trong nhiều năm vì đất nước và nhân dân Nhật Bản,” bà Sanae Takaichi viết.

Thủ tướng Takaichi cũng chia sẻ một kỷ niệm cá nhân với ông Fukuda.

“Tôi vẫn nhớ một lần vào ngày đầu năm mới, sau khi đến Hoàng cung, ông Yasuo Fukuda và phu nhân đã mời vợ chồng tôi dùng món teppanyaki (các món ăn được chế biến trên bàn nướng kim loại). Dù có phần hồi hộp, chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới phu nhân cùng toàn thể gia quyến của ông Fukuda trước mất mát to lớn này,” nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết.

Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda. Ảnh: Kyodo News

Sinh năm 1936, ông Yasuo Fukuda là con trai của cựu Thủ tướng Nhật Bản Takeo Fukuda (người đứng đầu chính phủ Nhật Bản từ năm 1976 đến năm 1978). Ông từng giữ chức Chánh Văn phòng Nội các dưới thời hai Thủ tướng Yoshiro Mori và Junichiro Koizumi.

Tháng 9/2007, ông Fukuda trở thành Thủ tướng thứ 91 của Nhật Bản, kế nhiệm ông Shinzo Abe sau khi ông Abe từ chức vì lý do sức khỏe. Nhiệm kỳ của ông Yasuo Fukuda kéo dài khoảng một năm, kết thúc vào tháng 9/2008.

Theo Kyodo News, một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp chính trị của ông Yasuo Fukuda là nỗ lực cải thiện quan hệ Nhật Bản – Trung Quốc.

Tháng 12/2007, chỉ ba tháng sau khi nhậm chức Thủ tướng, ông Fukuda thăm Trung Quốc và mời Chủ tịch nước Trung Quốc khi đó là ông Hồ Cẩm Đào thăm Nhật Bản.

Đến tháng 5/2008, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thăm cấp Nhà nước Nhật Bản, trở thành nguyên thủ Trung Quốc đầu tiên đến nước này trong khoảng một thập kỷ.

Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung, cam kết tăng cường quan hệ song phương theo phương châm “quan hệ cùng có lợi dựa trên lợi ích chiến lược chung”.

Ngoài những nỗ lực cải thiện quan hệ với Trung Quốc, ông Fukuda còn chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G8) tại Hokkaido vào tháng 7/2008.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo G8 đã nhất trí thúc đẩy mục tiêu giảm ít nhất 50% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu vào năm 2050, qua đó nhấn mạnh vai trò của vấn đề biến đổi khí hậu trong chương trình nghị sự của nhóm.