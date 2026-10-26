Cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo từ trần ở tuổi 90

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda. Ảnh: The Yomiuri Shimbun

Theo thông báo, ông Fukuda qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô Tokyo do suy tim. Tang lễ được tổ chức riêng tư với sự tham dự của các thành viên gia đình, sau đó là lễ tưởng niệm.

Sinh ngày 16-7-1936 tại thành phố Takasaki, tỉnh Gunma, ông Fukuda là con trai cả của cựu Thủ tướng Nhật Bản Takeo Fukuda. Trước khi trở thành người đứng đầu chính phủ, ông từng giữ chức Chánh Văn phòng Nội các từ năm 2000 đến năm 2004. Tháng 9-2007, ông nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản và từ chức một năm sau đó.

Trong thời gian lãnh đạo chính phủ, ông Fukuda thúc đẩy cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Năm 2008, hai nước ra tuyên bố chung về thúc đẩy toàn diện quan hệ chiến lược cùng có lợi.

Đối với Việt Nam, ông Fukuda được đánh giá là chính trị gia có nhiều đóng góp tích cực cho việc tăng cường quan hệ song phương. Trong chuyến thăm Việt Nam tháng 11-2007 trên cương vị Thủ tướng, ông đã hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Hai bên công bố Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Sau khi rời cương vị Thủ tướng, ông Fukuda vẫn tiếp tục các hoạt động thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, trong đó có những cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Tại các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước năm 2023, ông nhấn mạnh ý nghĩa của sự hợp tác dựa trên nhu cầu và khả năng cung ứng của mỗi bên.

Ông cũng đảm nhiệm vai trò Cố vấn tối cao của Lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi, Tokyo – sự kiện góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã bày tỏ chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của ông Fukuda, đồng thời ca ngợi những nỗ lực của ông trong việc thể hiện lập trường của Nhật Bản về các vấn đề quốc tế và nâng cao vị thế của nước này trên trường quốc tế.

B.N