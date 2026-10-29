Cựu Thủ tướng New Zealand được trường đại học bổ nhiệm làm giáo sư thực hành

Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ tham gia giảng chuyên đề, cố vấn sinh viên và phối hợp với các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney, Australia, từ tháng 10/2026.

Theo thông báo ngày 27/10 của Đại học Sydney, bà được bổ nhiệm làm giáo sư thực hành (Professor of Practice) tại Trường Y tế công cộng, thuộc Khoa Y và Sức khỏe. Đây là vị trí dành cho những người có kinh nghiệm thực tiễn, giúp kết nối kinh nghiệm nghề nghiệp với hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong trường đại học.

Trong vai trò mới, bà Ardern sẽ tập trung vào phong cách lãnh đạo giàu sự đồng cảm, gắn kết xã hội và niềm tin của công chúng. Bà cũng tham gia tìm kiếm giải pháp cho các thách thức y tế toàn cầu, với trọng tâm là công bằng, hòa nhập và sức khỏe toàn diện.

Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (bên trái) chụp ảnh cùng Phó hiệu trưởng Đại học Sydney Mark Scott. Ảnh: Đại học Sydney

Công việc của bà gồm tổ chức các bài giảng chuyên đề, lớp học chuyên sâu và cố vấn sinh viên, nhà nghiên cứu. Đại học Sydney cho biết đây không phải vị trí giảng dạy toàn thời gian.

“Tôi rất vui khi gia nhập Đại học Sydney”, bà Ardern nói. Bà cho biết từ khi rời nhiệm sở, mình đặc biệt quan tâm đến cách hỗ trợ và khuyến khích những hình thức lãnh đạo cần thiết để giải quyết các thách thức toàn cầu.

Từ cử nhân truyền thông đến các vị trí nghiên cứu tại Harvard, Oxford

Theo Đại học Waikato, bà Jacinda Ardern tốt nghiệp trường này năm 2001 với bằng Cử nhân Truyền thông, chuyên ngành quan hệ công chúng và khoa học chính trị.

Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc tại văn phòng của cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark, rồi sang Anh làm cố vấn chính sách tại Văn phòng Nội các dưới thời Thủ tướng Tony Blair. Bà cũng tham gia rà soát hoạt động cảnh sát tại Anh và xứ Wales.

Trở về New Zealand, bà tham gia chính trường và trở thành Thủ tướng thứ 40 của nước này vào tháng 10/2017, khi 37 tuổi. Bà giữ cương vị này đến tháng 1/2023.

Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Ting-Jen Kuo, học viên chương trình thạc sĩ khoa học chuyên ngành nghiên cứu phát triển bền vững tại Đại học Sydney. Ảnh: Đại học Sydney

Sau khi rời chức, bà tiếp tục tham gia các hoạt động học thuật tại Đại học Harvard, với các vị trí học bổng tập trung vào lãnh đạo công và quản trị công nghệ. Năm 2024, bà sáng lập Field, chương trình học bổng hướng tới phát triển những nhà lãnh đạo có khả năng đồng cảm.

Tháng 3/2025, bà gia nhập Trường Quản trị Blavatnik thuộc Đại học Oxford với tư cách nghiên cứu viên danh dự xuất sắc (Distinguished Fellow), đồng thời tham gia World Leaders Circle - mạng lưới các cựu lãnh đạo chính phủ hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu về quản trị. Cùng năm, bà xuất bản hồi ký A Different Kind of Power (tạm dịch: Một kiểu quyền lực khác).

Sinh viên sẽ học hỏi từ kinh nghiệm thực tiễn

Theo The Guardian, Phó hiệu trưởng Đại học Sydney Mark Scott cho biết ông đánh giá cao những đóng góp của bà Ardern trong đời sống công cộng và cho rằng kinh nghiệm của bà sẽ có giá trị đối với sinh viên.

Theo ông, sinh viên có cơ hội học hỏi không chỉ từ một cựu thủ tướng mà còn từ một người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn để chia sẻ về lãnh đạo và phụng sự cộng đồng.

Bà Ardern giữ chức Thủ tướng New Zealand từ năm 2017 đến năm 2023. Trong thời gian này, bà lãnh đạo đất nước ứng phó với vụ tấn công khủng bố tại Christchurch, vụ núi lửa Whakaari phun trào và đại dịch Covid-19.

Bà cùng chồng, Clarke Gayford, và con gái chuyển đến Sydney sinh sống hồi đầu năm 2026.