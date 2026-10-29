Cựu Thủ tướng New Zealand đi dạy

Cựu Thủ tướng Jacinda Ardern đảm nhận vai trò mới tại Đại học Sydney. Ảnh: Đại học Sydney/Stefanie Zingsheim.

Theo thông báo của Đại học Sydney, bà Jacinda Ardern sẽ gia nhập Đại học Sydney (Australia) với chức danh giáo sư thực hành từ tháng 10/2026. Cựu Thủ tướng sẽ làm việc tại trường Y tế Công cộng, đồng thời phối hợp với Sydney Policy Lab và Văn phòng Hiệu trưởng để triển khai các sáng kiến trong toàn trường.

Trong vai trò mới, bà Ardern sẽ tổ chức các buổi giảng chuyên đề, lớp học chuyên sâu và cố vấn cho sinh viên. Tuy nhiên, trường cho biết đây không phải công việc giảng dạy toàn thời gian. Bà sẽ tìm hiểu những cách tiếp cận mới để giải quyết các thách thức y tế toàn cầu, thúc đẩy hòa nhập và cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần.

“Tôi rất vui khi gia nhập Đại học Sydney”, bà Ardern nói. “Kể từ khi rời nhiệm sở, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề lãnh đạo và cách chúng ta có thể hỗ trợ, khuyến khích những người có khả năng lãnh đạo theo cách cần thiết để giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay”.

Ông Mark Scott, Hiệu trưởng kiêm chủ tịch Đại học Sydney, cho biết ông ngưỡng mộ lòng can đảm và tinh thần nhân văn mà bà Ardern thể hiện trong các hoạt động chính trị. Theo ông, bà Ardern đã lãnh đạo New Zealand vượt qua nhiều sự kiện có ảnh hưởng lớn đến đất nước. Kinh nghiệm của bà cho thấy sự đồng cảm và quyết đoán không loại trừ nhau mà có thể bổ trợ, củng cố lẫn nhau.

“Đối với sinh viên của chúng tôi, cơ hội học hỏi từ Dame Jacinda là điều đặc biệt. Họ được gặp một cựu thủ tướng, đồng thời học hỏi từ một người có tư duy sâu sắc, giàu kinh nghiệm về lãnh đạo và phụng sự cộng đồng", ông nói.

Bà Jacinda Ardern và học viên cao học tại Đại học Sydney. Ảnh: Đại học Sydney/Stefanie Zingsheim.

Năm 2017, ở tuổi 37, bà Ardern trở thành nữ lãnh đạo trẻ nhất thế giới đang đương nhiệm. Bà cũng là một trong hai nhà lãnh đạo thế giới sinh con khi đang tại nhiệm.

Bà Ardern rời chính trường vào tháng 1/2023, sau hơn 5 năm giữ chức thủ tướng và lãnh đạo Công đảng New Zealand. Trong nhiệm kỳ, bà dẫn dắt đất nước vượt qua vụ tấn công khủng bố ở Christchurch, vụ núi lửa Whakaari phun trào và đại dịch Covid-19. Bà cũng triển khai chương trình chính sách tập trung giải quyết các vấn đề nhà ở, biến đổi khí hậu và tình trạng nghèo đói ở trẻ em.

Sau khi rời chính trường, bà tham gia các chương trình nghiên cứu tại Đại học Harvard (Mỹ), tập trung vào lãnh đạo công và quản trị công nghệ. Năm 2024, bà gia nhập trường Quản trị Blavatnik thuộc Đại học Oxford (Anh) với tư cách nghiên cứu viên xuất sắc, đồng thời trở thành thành viên World Leaders Circle. Cùng năm, bà thành lập Field - chương trình học bổng dành cho những nhà lãnh đạo có khả năng đồng cảm.

Ngoài ra, bà là thành viên hội đồng quản trị của giải thưởng Earthshot và Đặc phái viên của Chủ tịch Hội nghị COP phụ trách khu vực châu Đại Dương. Hồi ký A Different Kind of Power (Một dạng quyền lực khác - PV) của bà được xuất bản năm 2025. Tháng 2/2026, cựu thủ tướng cùng gia đình chuyển đến Australia sinh sống.

Đại học Sydney cho biết các giáo sư thực hành là những người có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế, được mời tham gia giảng dạy và các hoạt động học thuật. Họ chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với sinh viên, gắn kết nghiên cứu với hoạch định chính sách và thực tiễn.