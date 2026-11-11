Cựu Thủ tướng Malaysia được chuyển sang quản thúc tại gia
Tòa án Cấp cao Malaysia mới đây đã ban hành phán quyết chính thức cho phép cựu Thủ tướng Najib Razak được chuyển sang chấp hành phần còn lại của án tù tại nhà riêng ở Thủ đô Kuala Lumpur. Quyết định này được đưa ra sau khi nghĩa vụ nộp phạt tài chính của ông được hoàn tất theo sắc lệnh ân xá có điều kiện từ Quốc vương Malaysia.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cuu-thu-tuong-malaysia-duoc-chuyen-sang-quan-thuc-tai-gia-246261110223654767.htm