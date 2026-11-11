Cựu Thủ tướng Malaysia được chuyển sang quản thúc tại gia

Iran tuyên bố chỉ mở lại eo biển Hormuz khi Mỹ đáp ứng đầy đủ bảy điều kiện của Tehran, đồng thời bác bỏ thông tin hai bên đang đàm phán hoặc chuẩn bị gặp nhau tại Qatar. Trong khi đó, Washington tiếp tục gây sức ép kinh tế và cảnh báo sẵn sàng đáp trả nếu Iran vượt các "lằn ranh đỏ".