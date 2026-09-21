Cựu Thủ tướng Canada và bạn gái ca sĩ kém 13 tuổi quấn quýt không rời

Theo Us Weekly, cuối tuần qua cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và ca sĩ Katy Perry tiếp tục đồng hành tại sự kiện khai trương Bảo tàng Nghệ thuật tự sự Lucas. Cặp đôi mặc tone-sur-tone tình tứ không rời tại sự kiện. Nữ ca sĩ 42 tuổi chọn chiếc đầm lụa quây màu trắng của Christian Siriano, hạnh phúc trong vòng tay của cựu chính trị gia 55 tuổi vô cùng lịch lãm trong bộ vest đen kết hợp sơ mi trắng.

Katy Perry và Justin Trudeau tại sự kiện.

Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò từ mùa hè năm 2025 và công khai xuất hiện cùng nhau từ tháng 6 vừa qua. "Hiện tại tôi đang có tình yêu của đời mình và điều đó đã làm thay đổi con người tôi. Bạn nghĩ khi The Beatles hát All you need is love chỉ là một câu nói sáo rỗng sao? Những câu nói sáo rỗng luôn có lý do của nó… Giống như việc bạn sẽ không thể biết trải nghiệm sinh con tuyệt vời và thay đổi mình nhiều đến thế nào cho đến khi bạn thực sự bế thiên thần nhỏ của mình trên tay", Katy Perry hào hứng bộc bạch về mối quan hệ của họ trong chương trình podcast Unfamous của Justin Tranter vào tháng 6.

Katy Perry yêu Justin Trudeau chỉ vài tháng sau khi chia tay tài tử Orlando Bloom sau gần 1 thập kỷ và có 1 con gái 5 tuổi. Còn cựu Thủ tướng Canada có 3 con chung với vợ cũ Sophie Grégoire Trudeau. Cặp đôi hiện đã giới thiệu để các con của hai bên làm quen với nhau.

Suốt mùa hè vừa qua, Katy Perry và Justin Trudeau luôn đồng hành bên nhau trong các chuyến nghỉ mát cùng bạn bè ở châu Âu, đưa mối quan hệ lên một bước mới.

Katy Perry và Justin Trudeau đẹp đôi dù chênh nhau 13 tuổi.

"Cuối cùng họ cũng có thời gian để ổn định như một gia đình. Trong tháng qua, họ đã cùng nhau chăm sóc con cái ở Châu Âu trong chuyến lưu diễn của Katy. Cả người cũ của họ là Sophie lẫn Orlando cũng có mặt ở đó. Mục tiêu của họ là tái ổn định cuộc sống và dành một chút thời gian nghỉ ngơi vào tháng 8 để định hình cấu trúc cho mối quan hệ này, đặt nền móng và tạo ra một nhịp sống phù hợp. Họ muốn đảm bảo có một môi trường vững chắc nhất để nuôi dạy các con" một nguồn tin tiết lộ riêng với tờ Us Weekly vào tháng 7.

Justin Trudeau sinh năm 1971, làm Thủ tướng Canada từ năm 2015 đến năm 2025. Katy Perry sinh năm 1984, là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Katy Perry và Justin Trudeau tình cảm tại sự kiện:

Ảnh: Tudokaty

Video: Cosmo India