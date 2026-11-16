Cựu Thủ tướng Canada say đắm bạn gái ca sĩ kém 13 tuổi

Tại Baby2Baby Gala diễn ra tại Los Angeles, Mỹ cuối tuần qua, Katy Perry và Justin Trudeau quấn quýt không rời và luôn trao nhau ánh nhìn đắm đuối trước ống kính. Đây là sự kiện đầu tiên Katy Perry góp mặt sau khi chồng cũ của cô, Russell Brand, bị kết án 10 năm tù vì tội hiếp dâm và tấn công tình dục.

Họ vô cùng đẹp đôi tại sự kiện.

Giọng ca Teenage Dream sang trọng khi mặc váy đính sequin cúp ngực kết hợp cùng chân váy satin màu be và áo choàng đồng bộ. Justin Trudeau diện áo khoác tuxedo trắng và quần âu đen lịch lãm như chú rể.

Cặp đôi say đắm bên nhau, đặc biệt là trong khoảnh khắc thân mật khi nữ ca sĩ 42 tuổi giúp bạn trai chỉnh lại chiếc nơ cổ áo.

Katy Perry và Justin Trudeau hẹn hò từ mùa hè năm ngoái, sau khi nữ ca sĩ chia tay nam diễn viên Orlando Bloom. Họ gắn bó với nhau từ năm 2016 và có chung một cô con gái 6 tuổi trước khi quyết định đường ai nấy đi.

Cặp đôi ngồi chung bàn tiệc.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Katy Perry và Russell Brand nảy nở vào năm 2009 sau khi họ gặp nhau trên phim trường bộ phim Get Him to the Greek. Cặp đôi kết hôn vào năm 2010 và Russell Brand đệ đơn ly hôn vào năm sau đó sau khi nói lời chia tay nữ ca sĩ qua tin nhắn văn bản.

Giọng ca Dark Horse sau đó đã kể chi tiết về hành vi "kiểm soát" của chồng cũ, bao gồm cả trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue năm 2013. "Ban đầu khi tôi gặp nhau, anh ấy muốn một người ngang hàng với mình và tôi nghĩ những người đàn ông mạnh mẽ thực sự muốn một người ngang tầm nhưng rồi khi có được điều đó, họ lại kiểu như không thể chịu đựng nổi sự bình đẳng này", cô nói.

Tên của Katy Perry không được nhắc đến trong phiên tòa kéo dài gần 4 tuần xét xử Russell Brand về tội hiếp dâm và tấn công tình dục, sau khi đội ngũ pháp lý của nam diễn viên yêu cầu các công tố viên không đề cập đến mối tình trong quá khứ của họ.

Vào ngày 9/11, Russell Brand đã bị tuyên án hơn 10 năm tù giam vì tội hiếp dâm và tấn công tình dục 4 phụ nữ.

Katy Perry và Justin Trudeau tình tứ tại sự kiện:

Ảnh: ShutterstockVideo: Hello!