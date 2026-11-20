Nhiều bị cáo khắc phục thừa hậu quả

Sáng 20/10, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm ông Nguyễn Bá Hoan - cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), cùng các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt so với bản án sơ thẩm.

Vụ án có 27 bị cáo, trong đó ngoài ông Hoan còn 8 bị cáo khác kháng cáo. Đáng chú ý, nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) gồm Tống Hải Nam - cựu Cục trưởng, bị tuyên 14 năm tù; Nguyễn Thành Hưng - cán bộ Văn phòng, 7 năm tù; Nguyễn Gia Liêm - cựu Phó Cục trưởng, 3 năm tù;

Phan Thị Thu Trang - cán bộ Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 3 năm tù; Phạm Viết Hương - cựu Phó Cục trưởng, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Đỗ Vân Hương - quyền Trưởng phòng Pháp chế, 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ông Nguyễn Bá Hoan (thứ 2 từ trái qua) cùng các bị cáo khác tại phiên tòa (Ảnh: Anh Hùng).

Theo nội dung vụ án, giai đoạn 2021-2025, ông Nguyễn Bá Hoan với cương vị Thứ trưởng, được giao phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước. Dù biết Tống Hải Nam - cựu Cục trưởng, chỉ đạo cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định, cấp giấy phép và phiếu đăng ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ông Hoan vẫn không có biện pháp ngăn chặn.

Các cán bộ liên quan bị cáo buộc đặt ra những "rào cản" trái quy định, buộc doanh nghiệp phải chi từ 100-400 triệu đồng để được cấp giấy phép và 500 USD/lao động để được cấp phiếu đăng ký hợp đồng. Qua đó, ông Hoan, ông Nam cùng các đồng phạm bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng từ 31 doanh nghiệp. Riêng ông Hoan nhận hơn 16,3 tỷ đồng.

Do doanh nghiệp đưa tiền trong bối cảnh bị gây khó khăn nên không bị xử lý về tội Đưa hối lộ. Tuy nhiên, sau khi thu phí vượt quy định của người lao động.

Một số doanh nghiệp như Hoàng Long, Incoop 3 và Sona bị cáo buộc lập hai hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách hơn 1.241 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế hơn 244 tỷ đồng. Nhiều bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp vì vậy bị xét xử về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên phúc thẩm, do các bị cáo chủ yếu xin giảm nhẹ hình phạt và xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới, HĐXX tập trung xem xét, công bố các tài liệu bổ sung, trong đó có bằng khen, giấy khen và chứng từ khắc phục thêm hậu quả, nộp tiền sung công quỹ Nhà nước.

Đối với ông Nguyễn Bá Hoan, HĐXX cho biết bị cáo nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các Bộ, ban, ngành. Chủ tọa phiên tòa nhận xét: "Tôi nhiều năm làm thẩm phán chưa thấy bị cáo có nhiều đơn xin giảm nhẹ thế". Trước đó, tháng 8/2026, TAND Tp.Hà Nội tuyên phạt ông Hoan 12 năm tù.

Trình bày tại phiên tòa, Nguyễn Gia Liêm - cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho biết bản thân không gây sức ép hay thỏa thuận gì với doanh nghiệp. Theo bị cáo, Phòng Hàn Quốc trình hồ sơ lên, nếu đúng thì bị cáo ký duyệt.

Do sắp nghỉ hưu, không còn giữ vai trò, chức trách nên bị cáo nhận 6.000 USD từ Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Công ty Hoàng Long.

HĐXX lưu ý, luật sư bào chữa và các bị cáo, vì chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ theo bản án sơ thẩm, nên cần tập trung vào các căn cứ, tình tiết mới, không trình bày lại các nội dung đã có như trên.

Bị cáo Liêm cho biết đã nộp khắc phục hậu quả vượt khoảng 200 triệu đồng và đồng ý sung công quỹ Nhà nước số tiền này.

Đối với Nguyễn Thành Hưng (cán bộ Văn phòng, cục Quản lý lao động ngoài nước) bị tuyên 7 năm tù, trình bày tại phiên sơ thẩm đã nộp hơn 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Đến phiên phúc thẩm, gia đình bị cáo tiếp tục nộp thêm hơn 200 triệu đồng. Đây là khoản tiền nộp vượt, bị cáo xin sung công quỹ Nhà nước.

Trình bày tại toà, ông Nguyễn Bá Hoan cho hay, bản thân đã khắc phục hơn 20 tỷ đồng (bị quy kết nhận hối lộ 16,3 tỷ đồng). Do đó bị cáo xin lại số tiền đã khắc phục thừa (khoảng 4 tỷ đồng).

HĐXX lưu ý, các bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án tại cấp sơ thẩm. Do đó, đối với khoản tiền nộp thêm, nếu bị cáo không đồng ý sung công quỹ Nhà nước thì sẽ được hoàn trả; trường hợp tự nguyện nộp sẽ sung công quỹ, đây cũng được xem là tình tiết thể hiện thái độ cầu thị, ăn năn hối cải để HĐXX xem xét khi lượng hình.

Tiếp đó, một số bị cáo khác trình bày xin khắc phục số tiền đã nộp thừa sung công quỹ từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng.

Đề nghị giảm từ 12-24 tháng tù đối với ông Nguyễn Bá Hoan

Tại phần tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát đánh giá, vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian dài, có sự cấu kết giữa nhiều cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Hành vi của các bị cáo xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm những tình tiết giảm nhẹ mới nên đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo đều được đề nghị giảm án (Ảnh: Anh Hùng).

Đối với Nguyễn Bá Hoan, với chức vụ Thứ trưởng, bị cáo đã nhiều lần nhận hối lộ từ 14 doanh nghiệp, tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Tại cấp sơ thẩm, bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, bị tuyên phạt 12 năm tù.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới. Viện kiểm sát đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, giảm từ 12-24 tháng tù đối với bị cáo Hoan.

Đối với Tống Hải Nam - cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới như Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình cấp giấy phép và thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện visa E7 trái pháp luật.

Bị cáo nhiều lần nhận hối lộ, để cấp dưới nhận hối lộ tổng cộng hơn 11 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 7,9 tỷ đồng. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên đề nghị giảm từ 24-36 tháng tù.

Đối với Nguyễn Gia Liêm - cựu Phó Cục trưởng, bị cáo thực hiện chỉ đạo của Tống Hải Nam, trực tiếp xây dựng, thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện visa E7 trái pháp luật. Liêm nhiều lần nhận hối lộ 164,5 triệu đồng của doanh nghiệp.

Tại cấp sơ thẩm, Liêm bị tuyên 3 năm tù, tại cấp phúc thẩm, bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ, nên được đề nghị giảm từ 9-15 tháng tù. Đối với Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang được đề nghị giảm lần lượt từ 12-24 tháng tù, 9-12 tháng tù tháng tù…