Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan hầu tòa phúc thẩm vụ nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng

Ngày 6/11, Tòa Phúc thẩm Toà án Nhân dân (TAND) Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng 9 bị cáo khác trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB & XH cũ) cùng các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh phiên toà. (ảnh: Minh Vũ)

Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm gồm 3 người, do Thẩm phán Hoàng Mạnh Hùng làm chủ tọa phiên tòa.

Thẩm phán Hoàng Mạnh Hùng Chủ toạ phiên toà. (ảnh: Minh Vũ)

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo khác trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ LĐ-TB & XH cũ cùng các đơn vị liên quan.

Các bị cáo tại Toà phúc thẩm. (ảnh: Minh Vũ)

Sau thời gian xét xử, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan (SN 1967, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) mức án 12 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Lê Thanh Hà (SN 1978, cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Tống Hải Nam (sinh năm 1974, cựu Cục trưởng Cục QLLĐNN) tại toà. (ảnh: Minh Vũ)

Đối với các bị cáo thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ) bị kết án về tội "Nhận hối lộ", HĐXX tuyên phạt: Tống Hải Nam (SN 1974, cựu Cục trưởng) 14 năm tù; Nguyễn Thành Hưng (SN 1977, cán bộ Văn phòng) 7 năm tù; Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng) 3 năm tù; Phan Thị Thu Trang (cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo) 3 năm tù; Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Đỗ Vân Hương (quyền Trưởng phòng Pháp chế) 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo…

Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện Kiểm sát tại toà. (ảnh: Minh Vũ)

Cựu thứ trưởng nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ năm 2021 đến 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, biết và để cho Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (sinh năm 1970, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) tại toà. (ảnh: Minh Vũ)

Các bị cáo đã buộc doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Ngoài ra, trong quá trình thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Gia Liêm (sinh năm 1963, cựu Phó Cục trưởng Cục QLLĐNN). (ảnh: Minh Vũ)

Quy trình này tạo ra các rào cản, khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo yêu cầu, buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và cấp phiếu trả lời.

Thông qua các hành vi trên, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, cựu Cục trưởng Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng từ các cá nhân thuộc 31 công ty.

Bị cáo Phan Thị Thu Trang (sinh năm 1982, cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục QLLĐNN) tại toà. (ảnh: Minh Vũ)

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan bị xác định đã ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động thuộc diện visa E7 trái quy định pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, Tết.

Tổng số tiền Nguyễn Bá Hoan bị xác định đã nhận hối lộ là hơn 16 tỷ đồng.

Một số hình ảnh phiên toà sáng 6/11:

Bị cáo Nghiêm Văn Định (sinh năm 1978, Giám đốc Công ty Incoop 3). (ảnh: Minh Vũ)

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