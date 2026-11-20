Sau một ngày xét xử phúc thẩm, chiều muộn 20/11, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng đồng phạm.

Hội đồng xét xử nhận thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, vai trò của các bị cáo các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, với sự cấu kết tham gia của nhiều lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực lao động ngoài nước cùng các cán bộ, chuyên viên và các cá nhân, doanh nghiệp.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của các cơ quan tổ chức, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan khi là Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã nhận tiền để ký 14 giấy phép, đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí và tiền biếu vào các dịp lễ, tết. Trong thời gian từ năm 2020 đến 2025, bị cáo đã nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Hoan có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên được Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo.

Đối với bị cáo Tống Hải Nam, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy, khi bị cáo Nam là Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước đã chỉ đạo hai bị cáo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang (chuyên viên Phòng Pháp chế) gây khó khăn cho doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi giấy phép; xây dựng, chỉ đạo thực hiện “quy trình” thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái pháp luật buộc doanh nghiệp phải chi tiền “chi phí”.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, các bị cáo đã nhiều lần nhận hối lộ và để cán bộ cấp dưới nhận hối lộ hơn 14,3 tỷ đồng, hưởng lợi bất hợp pháp gần 8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tống Hải Nam đã được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nam cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ mới nên được Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo.

Đối với các bị cáo khác, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy, các bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên để đảm bảo chính sách khoan hồng của pháp luật, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Sau khi phân tích, đánh giá toàn diện hành vi phạm tội của các bị cáo cũng như áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo Nguyễn Bá Hoan từ 12 năm tù xuống 10 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội danh, bị cáo Tống Hải Nam cùng được giảm án từ 14 năm tù xuống 11 năm tù. Các bị cáo còn lại đều được giảm án.