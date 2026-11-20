Hội đồng xét xử tuyên án với các bị cáo.

Sau thời gian xét, cuối giờ chiều nay (20/11), HĐXX phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội đã quyết định tuyên án với cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng liên quan đến hoạt động cấp phép, thẩm định hồ sơ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Nhiều bị cáo được giảm án

Theo đó, HĐXX phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) mức án 10 năm tù (án sơ thẩm 12 năm tù) về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng nhóm tội “Nhận hối lộ” với bị cáo Hoan, các bị cáo gồm: Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) bị tuyên phạt mức án 11 năm tù (án sơ thẩm bị tuyên phạt 14 năm tù); Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) bị tuyên phạt mức án 21 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù); Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) bị tuyên phạt mức án 3 năm tù (án sơ thẩm 4 năm tù); Nguyễn Thành Hưng (cán bộ Văn phòng) bị tuyên phạt mức án 5 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù); Phan Thị Thu Trang (cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo) bị tuyên phạt mức án 2 năm (án sơ thẩm 3 năm tù);

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa.

Ba bị cáo Nguyễn Đình Thám (Tổng Giám đốc Công ty cung ứng nguồn nhân lực JHL, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) bị tuyên phạt mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (án sơ thẩm 42 tháng tù); Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3) bị tuyên phạt mức án 1 năm 7 tháng tù (án sơ thẩm 2 năm tù) và Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sona) bị tuyên phạt mức án 2 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù) cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) mức án 3 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 6 năm tù) về tội “Môi giới hối lộ”.

Xem xét nhiều tình tiết mới

Theo HĐXX, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Bản án của Tòa sơ thẩm tuyên đúng người, đúng tội danh, không oan sai, đúng quy định.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới, nộp thêm các tài liệu bổ sung, trong đó có bằng khen, giấy khen và chứng từ khắc phục thêm hậu quả.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan xuất trình nhiều tài liệu mới, tự nguyện nộp thêm 200 triệu đồng, được nhiều cá nhân, tổ chức và hàng trăm người có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hoan… Nhiều bị cáo khác cũng có thêm nhiều tình tiết mới để làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt cũng như nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.

Các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, không có tiền án, tiền sự. Các bị cáo là những người có quá trình nhiều năm công tác trong cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, có nhiều thành tích trong công tác, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội có ý nghĩa,... Một số bị cáo có gia đình, nhân thân có công với cách mạng. Từ đó, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo.

Theo HĐXX, từ năm 2021 đến tháng 5/2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) phụ trách Cục quản lý lao động ngoài nước.

Bị cáo biết và bỏ mặc “tình trạng” và đồng ý để Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Qua đó, buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp Giấy phép cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, để doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định tại Quy trình nên doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp Phiếu trả lời.

Qua đó, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 Công ty.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đối với tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, từ năm 2020 đến năm 2025, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định là chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đã lập 2 hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ kế toán hơn 1.241 tỷ đồng, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 244,2 tỷ đồng.

Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở xác định Tòa án cấp sơ thẩm xét xử hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định pháp luật.