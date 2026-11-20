Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án.

Chiều 20/11, sau một ngày xét xử, Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã tuyên án với cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ) và các đơn vị liên quan.

Tại phiên phúc thẩm, có 9 bị cáo có đơn kháng cáo, riêng bị cáo Nguyễn Đức Nam (SN 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sona, án sơ thẩm 3 năm tù) không có đơn kháng cáo nhưng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Hôi đồng xét xử nhận định, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện trong thời gian dài, gây dư luận xấu trong xã hội, với sự cấu kết tham gia của nhiều lãnh đạo, quản lý, cùng các cán bộ, chuyên viên trong lĩnh vực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực lao động ngoài nước.

Các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm trốn thuế của Nhà nước, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Hội đồng xét xử nhận định, cấp sơ thẩm đã xét xử và tuyên phạt các bị cáo từ 3 năm đến 14 năm tù là có căn cứ.

Tại cấp phúc thẩm, Hội đồng xét thấy, cả 9 bị cáo có kháng cáo và thân nhân gia đình các bị cáo đều xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã xuất trình rất nhiều tài liệu chứng từ mới, tự nguyện nộp sung công quỹ 200 triệu đồng đang tạm giữ để khắc phục hậu quả; bị cáo Tống Hải Nam cũng xuất trình thêm chứng cứ mới đã được công bố tại phiên tòa; Bị cáo Nguyễn Gia Liêm cũng tự nguyện khắc phục nộp thêm hơn 100 triệu đồng; Bị cáo Nguyễn Thành Hưng 200 triệu đồng…một số bị cáo khác cũng nộp thêm tiền sung công quỹ, tự nguyện khắc phục hậu quả vụ án.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và các bị cáo có đơn kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng và đều có tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, các bị cáo làm tại cơ quan nhà nước, hoặc doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Các bị cáo Nguyễn Bá Hoan, Nguyễn Gia Liêm, Tống Hải Nam… là lãnh đạo cấp Bộ, Vụ đã có nhiều năm công tác tại Bộ Lao động, thương binh, xã hội (cũ), các bị cáo có nhiều thành tích. Bản thân các bị cáo đều có công với cách mạng, thành tích, khen thưởng, hoạt động đóng góp thiện nguyện, phạm tội lần đầu.

Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo nhận thức sâu sắc hành vi phạm tội của mình, xin lỗi đồng nghiệp, cơ quan đoàn thể về hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo đã khắc phục toàn bộ, thừa số tiền hưởng lợi cho thấy các bị cáo đã ăn năn, hối cải… Một số bị cáo thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, đây là các tình tiết mới mà cấp sơ thẩm chưa đánh giá hết để áp dụng cho các bị cáo.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là phù hợp với quy định pháp luật và phù hợp với mức độ vai trò, sức khỏe, sự cống hiến giữa công và tội của các bị cáo trong vụ án này.

Tại cấp phúc thẩm, 9 bị cáo đều xuất trình được chứng cứ mới, nên có đủ cơ sở chấp nhận kháng cáo.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên chấp nhận kháng cáo và sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ cho cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và các bị cáo.

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho nhóm bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” cụ thể như sau:

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 10 năm tù (án sơ thẩm 12 năm tù);

Bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) 11 năm tù (án sơ thẩm bị tuyên phạt 14 năm tù);

Nguyễn Gia Liêm (SN 1963, cựu Phó Cục trưởng) 21 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù);

Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) 3 năm tù (án sơ thẩm 4 năm tù);

Nguyễn Thành Hưng (SN 1977, cán bộ Văn phòng) 5 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù);

Phan Thị Thu Trang (SN 1982, cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo) 2 năm tù (án sơ thẩm 3 năm tù).

Đối với 3 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3) 1 năm 7 tháng tù (án sơ thẩm 2 năm tù);

Nguyễn Đức Nam (SN 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sona) 2 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù).

Nguyễn Đình Thám (Tổng Giám đốc Công ty cung ứng nguồn nhân lực JHL, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (án sơ thẩm 42 tháng tù).

Riêng bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) (án sơ thẩm 6 năm tù) 42 tháng tù về tội “Môi giới hối lộ”.