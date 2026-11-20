Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội. (Ảnh: MINH HÙNG)

Trong phần luận tội và đề nghị mức án, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, vai trò của các bị cáo các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, quá trình điều tra, truy tố, xét xử xác định từ năm 2021 đến 5/2025, Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước biết và bỏ mặc “tình trạng” và đồng ý để Tống Hải Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo mức từ 100.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng để được cấp Giấy phép cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, để doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định tại Quy trình nên doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục đã nhận hối lộ hơn 30 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Ngoài ra, từ năm 2020 đến năm 2025, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định là chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đã lập 2 hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ kế toán, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MINH HÙNG)

Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở xác định Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Viện Kiểm sát xét thấy tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, theo dõi.

Theo Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, với sự cấu kết tham gia của nhiều lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực lao động ngoài nước cùng các cán bộ, chuyên viên và các cá nhân, doanh nghiệp.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của các cơ quan tổ chức, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, vai trò của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, Viện Kiểm sát nhận thấy Nguyễn Bá Hoan với chức vụ Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) đã nhận tiền để ký 14 Giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, Tết. Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2025, đã nhiều lần nhận hối lộ tổng số hơn 16 tỷ đồng.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá Hoan.

Tống Hải Nam là Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, đã chỉ đạo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, chuyên viên Phòng Pháp chế gây khó khăn cho doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi Giấy phép; xây dựng, chỉ đạo thực hiện "Quy trình" thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái pháp luật buộc doanh nghiệp phải chi tiền "chi phí".

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, đã nhiều lần nhận hối lộ và để cán bộ cấp dưới nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng, hưởng lợi gần 8 tỷ đồng.

Tòa án sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, xử bị cáo 14 năm tù. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ mới. Xét tính chất hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và các tình tiết mới nên cần chấp nhận kháng cáo.

Viện Kiểm sát cũng nhận thấy các bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên để bảo đảm chính sách khoan hồng của pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Từ các phân tích trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ cho bị cáo Nguyễn Bá Hoan từ 12 đến 24 tháng tù; Tống Hải Nam từ 24 đến 36 tháng tù. Các bị cáo còn lại cũng được Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, ngày 6/11, Hội đồng xét xử đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, sau đó quyết định hoãn phiên tòa với lý do có 1 bị cáo rút kháng cáo tại phiên tòa. Một số bị cáo và luật sư xin hoãn phiên phúc thẩm. Một số bị cáo đề nghị thay đổi, bổ sung người bào chữa.

Liên quan vụ án này, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác trong vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, môi giới hối lộ," xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) và các đơn vị liên quan. Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) mức án 12 năm tù về tội "nhận hối lộ."