Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Ruslan Tsalikov

Ngoài án tù, bị cáo còn bị phạt 500 triệu ruble vì tội biển thủ khoảng 6,6 tỷ ruble khi cung cấp quần áo và trang thiết bị cho quân nhân thông qua công ty Voentorg. Ông Tsalikov trước đó đang bị quản thúc tại gia và bị bắt giữ ngay tại phòng xử án.

Ông Tsalikov bị kết án khi phạm 12 tội danh tham ô (Điều 160, Khoản 4 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga) với số tiền 6,581 tỷ rúp, cũng như rửa một phần số tiền bị đánh cắp (Điều 174.1, Khoản 4) lên tới hơn 500 triệu rúp, hai tội danh nhận hối lộ (Điều 290, Khoản 6 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga) từ đại diện các tổ chức thương mại - 50 triệu rúp, cũng như hơn 11 triệu rúp dưới hình thức sửa chữa nhà trị giá 9 triệu rúp và một chiếc xe máy trị giá 2,2 triệu rúp.

Việc truy tố bị cáo theo một tội danh đặc biệt nghiêm trọng khác - tổ chức tội phạm thông qua lạm dụng chức vụ (Khoản 3 Điều 210 Bộ luật Hình sự Nga, có thể bị phạt tù đến 20 năm) - đã bị bác bỏ: Tòa án không tìm thấy hành vi phạm tội nào trong hành động của ông ta.

Trong phần tranh luận cuối cùng, Công tố viên Oleg Lavrov cũng đã rút lại cáo buộc này. Theo tờ Kommersant, công tố viên nhà nước đã đề nghị mức án 18 năm tù giam đối với ông Tsalikov cho tất cả các tội danh cộng lại, cùng với mức phạt tiền tối đa theo luật định là 500 triệu rúp.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Ruslan Tsalikov tại tòa án.

Cáo buộc tham ô trọng yếu đối với cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc cung cấp thiết bị quân sự theo 12 hợp đồng chính phủ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Voentorg và Bộ Quốc phòng từ năm 2019 đến năm 2023. Cuộc điều tra cho thấy chi phí của các mặt hàng này đã bị thổi phồng từ 30 - 40%.

Ông Tsalikov phủ nhận tội lỗi của mình. Trong phiên tòa, luật sư bào chữa đã yêu cầu tuyên bố thân chủ vô tội.

Ngoài án tù giam 10 năm và phạt tiền, tòa án còn tước bỏ chức danh Cố vấn Nhà nước hạng nhất và các huân chương của cựu Thứ trưởng - Huân chương "Vì công lao đối với Tổ quốc" hạng nhất, nhì, ba và tư; Huân chương Alexander Nevsky, Huân chương Dũng cảm và Huân chương Hữu nghị; và danh hiệu danh dự "Nhà kinh tế học ưu tú của Nga".

Tòa án còn cấm Ruslan Tsalikov giữ bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ trong 15 năm sau khi được thả. Yêu cầu bồi thường 6,581 tỷ ruble của Bộ Quốc phòng đối với bị cáo đã được tòa án chấp thuận.

Trước đó, ngày 25/5, Tòa án Nikulinsky ở Moskva, theo đơn kiện của Văn phòng Tổng công tố, đã tịch thu tài sản trị giá 5,5 tỷ ruble từ cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ruslan Tsalikov và những người thân cận của ông.

Theo Kommersant