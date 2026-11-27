Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h20 ngày 26/11 (giờ địa phương) trên đường cao tốc AP-9, đoạn qua Betanzos, phía tây bắc Tây Ban Nha. Khi đó, chiếc xe Ferrari F12 N-Largo do Aubameyang cầm lái đã va chạm với một chiếc BMW X1.

Truyền thông Tây Ban Nha mô tả, cú va chạm khiến chiếc BMW lật nhào, hư hỏng nặng và phải nhờ xe cứu hộ đưa khỏi hiện trường. Cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y tế nhanh chóng có mặt sau khi nhận được tin báo từ các nhân chứng.

May mắn là những người liên quan đến vụ tai nạn không ai bị thương nghiêm trọng và có thể tự rời khỏi xe. Tiền đạo Aubameyang thậm chí vẫn đến sân tập đúng giờ và hoàn thành giáo án cùng các đồng đội.

“Đó chỉ là một phen hú vía. Những chuyện như thế vẫn xảy ra trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất là người còn lại trong vụ tai nạn vẫn ổn và tôi cũng vậy”, Aubameyang chia sẻ.

Chiếc Ferrari F12 N-Largo của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang sau vụ tai nạn giao thông hôm 26/11. Ảnh: Rubén Ortigueira.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh chân sút người Gabon đang nỗ lực tìm lại phong độ sau chấn thương. Tiền đạo 37 tuổi có khởi đầu ấn tượng tại Deportivo La Coruna với 5 bàn thắng sau 5 lần ra sân đầu mùa, trước khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương sụn chêm đầu gối.

Trở lại vào đầu tháng 11, Aubameyang lại gặp vấn đề ở mắt cá chân nhưng vẫn đá chính trong trận thua Deportivo Alaves 1-3 cuối tuần qua.

Cựu thủ quân Arsenal từng ghi 68 bàn sau 128 trận tại Ngoại hạng Anh trước khi chuyển sang Barcelona hồi đầu năm 2022.

Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang từng ghi 68 bàn sau 128 trận cho Arsenal tại Ngoại hạng Anh trước khi chuyển sang Barcelona hồi đầu năm 2022. Ảnh: Getty.

Sau khi thoát nạn, Aubameyang đang hướng đến cuộc tái ngộ đội bóng cũ Barcelona, hiện dẫn đầu bảng xếp hạng giải quốc nội.

Theo lịch, Deportivo La Coruna sẽ tiếp đội bóng xứ Catalan ở vòng 14 La Liga lúc 22h15 ngày 29/11 (giờ Hà Nội).