Cựu thủ môn Premier League ghi bàn ở phút 90+4

Halstead giúp Colwyn Bay thoát thua.

Trong trận đấu diễn ra hôm 18/10, Colwyn Bay tưởng chừng phải nhận thất bại cay đắng trước Buckley Town, đội bóng đang thi đấu ở hạng dưới. Tuy nhiên, khoảnh khắc xuất thần của Halstead thay đổi tất cả, biến anh trở thành người hùng bất đắc dĩ trên hàng công.

Colwyn Bay khởi đầu thuận lợi nhưng rơi vào thế bị dẫn 1-2 khi trận đấu trôi qua khoảng một giờ. Trước sức ép ngày càng lớn, Buckley Town nỗ lực bảo vệ lợi thế, song không thể đứng vững đến tiếng còi mãn cuộc.

Phút 90+4, Halstead bất ngờ xuất hiện trong vùng cấm đối phương. Thủ môn 36 tuổi tung cú vô lê đầy uy lực ở cự ly gần, đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Buckley Town. Pha lập công chẳng khác nào một tiền đạo thực thụ, giúp Colwyn Bay san bằng tỷ số 2-2 ở thời điểm quyết định.

Đáng chú ý, ngay sau khi ghi bàn, Halstead bình thản quay trở lại khung thành như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quen thuộc. Đây cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu trước khi hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11 m, Colwyn Bay giành chiến thắng 4-3, qua đó đoạt vé vào vòng 3 Cúp quốc gia Xứ Wales. Từ nguy cơ bị loại, đội bóng vùng duyên hải phía bắc Xứ Wales thoát hiểm ngoạn mục nhờ khoảnh khắc lóe sáng của người gác đền.

Halstead gia nhập Colwyn Bay vào hè 2026. Thủ thành cao khoảng 1,91 m trưởng thành từ lò đào tạo Blackpool và có lần duy nhất ra sân tại Ngoại hạng Anh cho Blackpool ở mùa 2010/11. Sau đó, Halstead chuyển đến Shrewsbury Town năm 2014 và thi đấu ở nhiều cấp độ bóng đá Anh.