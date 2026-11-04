Cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine bị truy tố vì tội phản quốc

Theo Kyiv Independent, đại diện SBU ngày 3/11 đã thông báo về quyết định truy tố vắng mặt bà Yuliya Mendel, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"SBU và Văn phòng Tổng Công tố đã ra quyết định truy tố vắng mặt với bà Mendel vì tội phản quốc. Bà Mendel bị cáo buộc tiến hành các hoạt động thông tin và phá hoại nhằm chống lại Ukraine, đồng thời biện minh cho Điện Kremlin về chiến dịch quân sự đặc biệt", phía SBU cho biết.

Theo tuyên bố, các điều tra viên cho rằng bà Mendel đã sử dụng những phát biểu công khai và bài đăng trên mạng xã hội để làm mất uy tín của Ukraine trên trường quốc tế. Do bà Mendel đang ở nước ngoài, nên SBU sẽ sử dụng các biện pháp toàn diện nhằm đưa bà này ra trước công lý.

Bà Yuliya Mendel, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: NurPhoto

Bình luận về những cáo buộc trên, bà Mendel cho biết vụ án được xây dựng dựa trên những phát biểu công khai của bà trên truyền thông phương Tây và mạng xã hội.

"Những tài liệu làm cơ sở cho cáo buộc này chính là các phát biểu công khai của tôi trên truyền thông phương Tây và mạng xã hội, cụ thể là những phát biểu liên quan đến các vụ bê bối tham nhũng trong nhóm thân cận của ông Zelensky. Nếu tôi có bất kỳ sự hợp tác nào với Nga, thì họ sẽ nhấn mạnh vào điều đó trong hồ sơ", bà Mendel nói.

Bà Mendel từng giữ chức thư ký báo chí của ông Zelensky trong giai đoạn 2019 - 2021, trước khi trở thành người công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5 với nhà bình luận người Mỹ Tucker Carlson, bà Mendel đã mô tả ông Zelensky là "trở ngại lớn nhất đối với hòa bình".