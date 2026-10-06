Cựu Thư ký báo chí của ông Trump gia nhập Fox News

Cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, tại Fox News, bà sẽ cùng nhiều cựu quan chức và đồng minh của chính quyền Trump tham gia các chương trình tin tức và bình luận của mạng lưới này.

Bà Leavitt dự kiến bắt đầu công việc mới từ ngày 1/11. Fox News chưa công bố cụ thể phạm vi chương trình mà bà sẽ tham gia, nhưng theo New York Times, bà sẽ cung cấp bình luận và phân tích cho nhiều chương trình tin tức, chính luận của kênh.

Bà Leavitt sinh con thứ hai vào mùa hè năm nay. Chỉ vài tuần sau đó, bà thông báo rời chính quyền Trump để có thêm thời gian cho gia đình.

Hôm 12/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo bà Leavitt rời vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng vào cuối tháng. Dù rời chính quyền, bà vẫn làm cố vấn truyền thông bên ngoài và tiếp tục hoạt động trong đảng Cộng hòa, đồng thời tham gia định hình tương lai phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA), Reuters cho biết.

Leavitt, 28 tuổi, từng là ứng viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ ở New Hampshire. Bà tham gia chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump, sau đó trở thành người phát ngôn trong giai đoạn chuyển giao quyền lực trước khi được bổ nhiệm làm Thư ký báo chí Nhà Trắng.

Khi đảm nhận vị trí này, bà Leavitt trở thành người trẻ nhất từng giữ cương vị Thư ký báo chí Nhà Trắng. Trong các cuộc họp báo, bà được biết đến với việc mạnh mẽ bảo vệ chính sách của ông Trump và thường xuyên tranh luận gay gắt với các phóng viên.

Ông Trump từng dành nhiều lời khen cho đồng minh thân cận, gọi bà Leavitt là “một trong những thư ký báo chí Nhà Trắng xuất sắc nhất trong lịch sử”.

Trong khoảng 1,5 năm tại nhiệm, bà Leavitt cùng Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã góp phần thay đổi đáng kể cách chính quyền Trump tiếp cận truyền thông.

Theo tờ Hill, bà Leavitt sẽ gia nhập Fox News cùng cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Kaleigh McEnany, hiện cũng là người dẫn chương trình và bình luận viên của mạng lưới này.

Việc bà Leavitt chuyển sang Fox News tiếp tục cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa mạng lưới truyền hình này với chính quyền Trump. Trong quá trình xây dựng nội các cho nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã lựa chọn nhiều nhân vật từng làm việc tại Fox News hoặc xuất hiện thường xuyên trên mạng lưới này vào các vị trí quan trọng.

Trong số đó có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy.

Tại Nhà Trắng, chính quyền Trump cũng thay đổi cách tổ chức hoạt động báo chí. Nhà Trắng bắt đầu lựa chọn các phóng viên được tiếp cận Tổng thống, thay cho hệ thống luân phiên trước đây do Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, một tổ chức độc lập, điều phối.

Chính quyền Trump đồng thời dành vị trí riêng trong phòng họp báo cho các loại hình truyền thông mới như podcast, bản tin và các hãng truyền thông số.

Sau khi bà Leavitt rời vị trí, ông Trump vẫn chưa công bố người thay thế bà làm Thư ký báo chí Nhà Trắng.