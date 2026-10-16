Cựu Thị trưởng Oakland bị cáo buộc đổi hợp đồng lấy hỗ trợ chính trị

Sau hơn hai năm gây chấn động chính trường Oakland với các cuộc đột kích của FBI và cáo buộc hối lộ, phiên tòa xét xử cựu Thị trưởng Sheng Thao chính thức bắt đầu ngày 13/10/2026 tại tòa án liên bang ở thành phố này. Thao cùng bạn đời cũ Andre Jones và hai cha con doanh nhân David, Andy Duong bị cáo buộc tham gia âm mưu nhằm tác động đến kết quả bầu cử thị trưởng năm 2022 và đổi lấy những hợp đồng béo bở từ chính quyền thành phố.

Theo cáo trạng, gia đình Duong tài trợ các chiến dịch vận động chống đối thủ của Thao, đồng thời trả Jones 95.000 USD cho một công việc bị cho là không cần thực hiện. Đổi lại, Thao bị cáo buộc hứa gia hạn hợp đồng tái chế, mua nhà ở cho người vô gia cư và bổ nhiệm những nhân sự có lợi cho gia đình Duong. Cả bốn bị cáo đều không nhận tội. Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng sáu tuần, với lời khai của nhân chứng và các chứng cứ tài chính, tin nhắn là tâm điểm tranh tụng.

Sheng Thao.

Công tố cáo buộc tham nhũng

Trong phần tranh luận mở đầu, công tố viên liên bang cáo buộc cựu Thị trưởng Oakland Sheng Thao tham gia âm mưu hối lộ để đổi lấy sự hỗ trợ chính trị và các hợp đồng thành phố.

Trợ lý công tố viên liên bang Abraham Fine cáo buộc Thao, Andre Jones cùng David và Andy Duong tham gia âm mưu tham nhũng. Theo công tố, gia đình Duong hỗ trợ Thao trong cuộc bầu cử thị trưởng năm 2022 và trả Jones 95.000 USD cho một công việc bị cho là không cần thực hiện. Đổi lại, Thao bị cáo buộc hứa giúp doanh nghiệp tái chế của gia đình Duong gia hạn hợp đồng với thành phố, thúc đẩy các hợp đồng nhà ở cho người vô gia cư và bổ nhiệm nhân sự có lợi cho họ.

Fine trình chiếu tin nhắn, séc và hình ảnh các bị cáo gặp gỡ, dự tiệc và tham gia chuyến xúc tiến thương mại năm 2023. Trong một tin nhắn trước bầu cử, Mario Juarez (doanh nhân có quan hệ với gia đình Duong và tham gia thành lập công ty nhà ở lắp ghép Evolutionary Homes cùng gia đình này) viết cho Andy Duong: “Có thể chúng ta sẽ phải ngồi tù… nhưng chúng ta giàu thêm 100 triệu USD.” Andy đáp: “Tiền mua được mọi thứ”.

Công tố cũng đưa ra bản ghi âm các cuộc họp của Evolutionary Homes. Theo Fine, David Duong từng nhấn mạnh “thỏa thuận là thỏa thuận” khi thảo luận về kế hoạch bán nhà lắp ghép cho Oakland. Dù công ty không giành được hợp đồng, Thao bị cáo buộc đã yêu cầu bổ nhiệm Larry Gallegos làm phó giám đốc lâm thời Sở Nhà ở thành phố, nhằm đáp ứng mong muốn của nhóm Duong và Juarez.

Fine cho rằng David Duong là người quyết định cuối cùng trong âm mưu bị cáo buộc.

David Duong

Bên bào chữa: Thao vô tội, Juarez không đáng tin

Luật sư Jeffrey Tsai nói Thao là người từng trải qua nghịch cảnh, vươn lên trong chính trường và lãnh đạo Oakland qua nhiều cuộc khủng hoảng. Ông khẳng định bà chưa bao giờ đòi hỏi hay nhận hối lộ, đồng thời gọi lời khai của Juarez là “hoàn toàn hư cấu”.

Theo Tsai, Juarez thường tìm cách gây ảnh hưởng đến Thao nhưng nhiều lần bị bà từ chối. Việc bổ nhiệm Gallegos, ông lập luận, vốn đã được Thao cân nhắc từ trước và vị trí được chọn cũng thấp hơn mong muốn của Juarez. Tsai cho rằng những cuộc gặp với gia đình Duong và chuyến đi xúc tiến thương mại năm 2023 đều nằm trong hoạt động công vụ thông thường.

Về Jones, Tsai nói Thao biết ông nhận công việc tư vấn tạm thời cho công ty của gia đình Duong nhưng không biết số tiền ông được trả. Hai người quản lý tài chính riêng biệt, không dùng chung tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng. Luật sư nhấn mạnh không có tin nhắn, email hay bản ghi âm, ghi hình nào cho thấy Thao yêu cầu hoặc nhận tiền hối lộ.

Luật sư Mark Goldrosen cho rằng Jones thực sự làm việc cho Evolutionary Homes, tham dự các cuộc họp và thực hiện nhiệm vụ tư vấn, chứ không nhận một công việc “không cần đến làm” như công tố cáo buộc. Ông nói Jones muốn hỗ trợ dự án vì tin rằng nó có thể tạo việc làm và cung cấp nhà ở.

Luật sư của David Duong, Jeff Schenk, khẳng định thân chủ không biết về những hành vi bị cáo buộc là bất hợp pháp. Ông cho rằng việc David gửi thư đề nghị gia hạn hợp đồng đến thị trưởng và toàn bộ Hội đồng thành phố là hành động công khai của một doanh nhân, không phải dàn xếp hối lộ. Schenk cũng nói các bản ghi âm cuộc họp đã bị công tố diễn giải sai bối cảnh.

Winston Chan, luật sư của Andy Duong, gọi Juarez là kẻ lọc lõi chuyên trục lợi và cho rằng vụ án phụ thuộc vào việc bồi thẩm đoàn có tin lời khai của ông ta hay không. Chan thừa nhận Andy muốn Thao thắng cử và muốn những người nhất định giữ các vị trí trong chính quyền, nhưng nói điều đó không đồng nghĩa với hối lộ.

Chan còn cáo buộc Juarez tìm cách trả thù các đối tác cũ sau khi mâu thuẫn với gia đình Duong và vướng rắc rối pháp lý. Ông cho rằng Juarez hợp tác với chính phủ để được giảm nhẹ trách nhiệm và chuyển hướng điều tra sang những người khác. Chan cũng diễn giải tin nhắn “có thể chúng ta sẽ phải ngồi tù” là lời đùa đen tối về chính trị địa phương, không phải bằng chứng về âm mưu với Thao.